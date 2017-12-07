В региональном Управлении Росгвардии пройдет прием граждан

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В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № Пр-936 ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации, в целях обеспечения возможности реализации права граждан на личное обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, проводится общероссийский день приема граждан.12 декабря 2017 года с 12:00 до 20:00 по адресу: г. Самара, ул. Больничная, 33, каб. №10, состоится личный прием граждан уполномоченными лицами Управления Росгвардии по Самарской области, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.