В регионах готовят аргументы против повышения пенсионного возраста
19 июня 2018 14:30
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Пенсионная реформа, которую на прошлой неделе анонсировало правительство (с 2019 года поэтапно пенсионный возраст предлагается повысить для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин с 60 до 65 лет), вызвала резонанс в регионах. Власти субъектов пока воздерживаются от публичных комментариев. Открыто против повышения пенсионного возраста выступил только мэр Владивостока Виталий Веркеенко. На своей странице в соцсети он сообщил, что подписал на сайте Change.org петицию против реформы (всего петиция на момент подписания номера собрала более 1,7 млн подписей). «Считаю правильным обсудить шире инициативу правительства, еще не ставшую законом. Накопленные проблемы пенсионной системы понятны, необходимы эффективные решения. Варианты решений, безусловно, есть»,— написал господин Веркеенко.
Согласно указу президента, с 25 мая по 25 июля 2018 года места (во время проведения чемпионата мира по футболу), количество участников и время не связанных с чемпионатом публичных акций определяются местной исполнительной властью по согласованию с МВД и ФСБ. Однако во многих субъектах оппозиционные партии и движения планируют начать проводить протестные акции уже на этой и следующей неделях. Депутаты парламента Санкт-Петербурга от Партии роста подали в городскую администрацию заявку на проведение митинга против пенсионной реформы 29 июня на окраине города, в Удельном парке (единственное место в городе, где разрешены акции во время чемпионата).
Кемеровские коммунисты планируют начать с одиночных пикетов по всей области, а также провести опросы граждан об отношении к реформе, результаты которых будут направлены председателю «Единой России» и главе правительства Дмитрию Медведеву. «Наша партия категорически не согласна с тем, что делает правительство»,— сказал “Ъ” первый секретарь кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин. А глава нижегородского обкома КПРФ Владислав Егоров заявил, что в партии готовятся к проведению всероссийского референдума.
На конец июня—начало июля коммунисты готовят протестные акции в Алтайском, Пермском краях, в Омской, Томской, Новосибирской, Саратовской, Ростовской областях. В Омске провести акцию 1 июля собирается также местное «Яблоко». В этот же день в Новосибирске митинг планирует штаб Алексея Навального, в котором хотят «более правильно донести до жителей, что творится в современной России». В городе уже прошел митинг против повышения пенсионного возраста, организованный движением «Пенсионеры за достойную жизнь» и Партией пенсионеров России, который собрал около 300 человек.
В Самарской области ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» предлагают от губдумы направить обращение в Госдуму с требованием не допустить повышения пенсионного возраста в стране. Проект обращения от областного парламента депутаты хотят рассмотреть на ближайшем заседании 26 июня. Депутат губдумы Михаил Матвеев не исключает, что президент Владимир Путин, «оценив ситуацию, заявит о недопустимости такого резкого повышения пенсионного возраста и таким образом поднимет себе рейтинг». «В противном случае без акций протеста не обойтись. Если будет наблюдаться отсутствие межпартийного диалога в рамках парламентского процесса и после переговоров придем к тупику, тогда придется выводить людей на улицы»,— говорит он.
Ульяновские коммунисты помимо митингов готовят текст обращения депутатов к президенту с просьбой не допустить принятия закона о повышении пенсионного возраста, а если Госдума за него проголосует, не подписывать его. В областном отделении ЛДПР также готовят акции протеста, но «готовы выйти на митинг вместе с КПРФ, если будут приглашены организаторами» и подписаться под обращением коммунистов. Ярославские справороссы хотят попросить московских коллег не поддерживать инициативу. Депутат заксобрания Ольга Секачева говорит, что в кулуарах все депутаты разделяют эту позицию. «Хотя на заседании, я думаю, "Единая Россия" будет голосовать по указке»,— полагает он.
Митинговать против правительственной инициативы планируют и крымские коммунисты и справороссы. «Мы обязательно будем выводить людей на протестные акции. Начнем с митинга и выработаем план дальнейших действий»,— сказал председатель севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко. «Нельзя просто так спускать такие "подарки" от правительства»,— сказал “Ъ” глава севастопольского отделения «Справедливой России» Евгений Дубовик.
Профсоюзная организация Магаданской области обратилась к парламентариям от региона с требованием «проголосовать против повышения пенсионного возраста в России». В обращении говорится, что «наполнять бюджет Пенсионного фонда за счет недоживших до пенсии людей — это недопустимо и аморально».
В «Открытой России» призывают оппозиционные силы провести единую акцию против повышения пенсионного возраста 8 сентября во всех крупных городах России, сказал “Ъ” глава движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. В движении поясняют, что дата — за день до единого для голосования и до начала работы осенней сессии Госдумы — позволит собрать на акциях как можно больше участников. Пенсионная реформа и «другие экономические удары правительства могут затронуть многие слои общества», и подготовку к акции нужно начать «уже сейчас», полагает Андрей Пивоваров. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил в понедельник, что законопроект, повышающий пенсионный возраст, до конца весенней сессии будет рассмотрен в первом чтении, «а остальные чтения состоятся осенью».
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