В регионах готовят аргументы против повышения пенсионного возраста

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В этот день многие пришли сдавать кровь впервые, но были также и те, для кого донорство – образ жизни и определенный путь, по которому они следуют уже многие годы.
В Самаре прошел Всемирный день донора под девизом «Вступай в нашу команду»
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
В Самарской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с
В регионах эта сумма составляет 60 тыс. рублей.
Чтобы считаться средним классом в Москве, необходимо зарабатывать от 121 тыс. рублей
Повышение НДС само по себе не станет ударом по экономике, однако плохо, что одновременно с ним не принимаются необходимые для бизнеса решения, такие, например, как снижение страховых взносов.
Настройка НДС: как смягчить последствия повышения налога
Отмечается, что аттракцион после инцидента закрыли на ремонтные работы.
СК проверит сообщение о зависших вниз головой на аттракционе в Новосибирске людях
Проведение данных встреч способствует успешному развитию внешнеторговой деятельности региона.
Самарские таможенники провели заседание Консультативной рабочей группы для бизнесменов региона
«Легче предупредить болезнь, чем лечить ее», — отметила психиатр, рекомендовав взрослым контролировать время, проведенное за игрой, а родителям, обеспокоенным потенциальными проблемами из-за игр у детей, отвлекать их на другие занятия.
Впервые в перечень болезней вошла зависимость от видеоигр
В последнее время ситуация улучшается, за счёт постоянного наблюдения на ранее выявленных незаконных карьерах не фиксируется новых фактов нарушений.
В Самарской области система по предотвращению незаконной разработки новых карьеров пока работает недостаточно эффективно
сегодня  Вторник, 19 июня, 16:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/06:
USD 63.48
0.79
EUR 73.48
0.95
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В регионах готовят аргументы против повышения пенсионного возраста

19 июня 2018 14:30
187
Пенсионная реформа, которую на прошлой неделе анонсировало правительство (с 2019 года поэтапно пенсионный возраст предлагается повысить для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин с 60 до 65 лет), вызвала резонанс в регионах.
Как пишет газета "Коммерсантъ", оппозиционные партии и движения планируют проводить акции против повышения пенсионного возраста уже в ближайшие недели, не дожидаясь завершения чемпионата мира по футболу, а в «Открытой России» призывают оппозиционные силы собраться на митинги 8 сентября, за день до единого дня голосования. Региональные власти пока публично не высказывались о предстоящей реформе, единственным чиновником, заявившим о несогласии с повышением пенсионного возраста, стал мэр Владивостока Виталий Веркеенко.

Пенсионная реформа, которую на прошлой неделе анонсировало правительство (с 2019 года поэтапно пенсионный возраст предлагается повысить для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин с 60 до 65 лет), вызвала резонанс в регионах. Власти субъектов пока воздерживаются от публичных комментариев. Открыто против повышения пенсионного возраста выступил только мэр Владивостока Виталий Веркеенко. На своей странице в соцсети он сообщил, что подписал на сайте Change.org петицию против реформы (всего петиция на момент подписания номера собрала более 1,7 млн подписей). «Считаю правильным обсудить шире инициативу правительства, еще не ставшую законом. Накопленные проблемы пенсионной системы понятны, необходимы эффективные решения. Варианты решений, безусловно, есть»,— написал господин Веркеенко.

Согласно указу президента, с 25 мая по 25 июля 2018 года места (во время проведения чемпионата мира по футболу), количество участников и время не связанных с чемпионатом публичных акций определяются местной исполнительной властью по согласованию с МВД и ФСБ. Однако во многих субъектах оппозиционные партии и движения планируют начать проводить протестные акции уже на этой и следующей неделях. Депутаты парламента Санкт-Петербурга от Партии роста подали в городскую администрацию заявку на проведение митинга против пенсионной реформы 29 июня на окраине города, в Удельном парке (единственное место в городе, где разрешены акции во время чемпионата).

Кемеровские коммунисты планируют начать с одиночных пикетов по всей области, а также провести опросы граждан об отношении к реформе, результаты которых будут направлены председателю «Единой России» и главе правительства Дмитрию Медведеву. «Наша партия категорически не согласна с тем, что делает правительство»,— сказал “Ъ” первый секретарь кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин. А глава нижегородского обкома КПРФ Владислав Егоров заявил, что в партии готовятся к проведению всероссийского референдума.

На конец июня—начало июля коммунисты готовят протестные акции в Алтайском, Пермском краях, в Омской, Томской, Новосибирской, Саратовской, Ростовской областях. В Омске провести акцию 1 июля собирается также местное «Яблоко». В этот же день в Новосибирске митинг планирует штаб Алексея Навального, в котором хотят «более правильно донести до жителей, что творится в современной России». В городе уже прошел митинг против повышения пенсионного возраста, организованный движением «Пенсионеры за достойную жизнь» и Партией пенсионеров России, который собрал около 300 человек.

В Самарской области ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» предлагают от губдумы направить обращение в Госдуму с требованием не допустить повышения пенсионного возраста в стране. Проект обращения от областного парламента депутаты хотят рассмотреть на ближайшем заседании 26 июня. Депутат губдумы Михаил Матвеев не исключает, что президент Владимир Путин, «оценив ситуацию, заявит о недопустимости такого резкого повышения пенсионного возраста и таким образом поднимет себе рейтинг». «В противном случае без акций протеста не обойтись. Если будет наблюдаться отсутствие межпартийного диалога в рамках парламентского процесса и после переговоров придем к тупику, тогда придется выводить людей на улицы»,— говорит он.

Ульяновские коммунисты помимо митингов готовят текст обращения депутатов к президенту с просьбой не допустить принятия закона о повышении пенсионного возраста, а если Госдума за него проголосует, не подписывать его. В областном отделении ЛДПР также готовят акции протеста, но «готовы выйти на митинг вместе с КПРФ, если будут приглашены организаторами» и подписаться под обращением коммунистов. Ярославские справороссы хотят попросить московских коллег не поддерживать инициативу. Депутат заксобрания Ольга Секачева говорит, что в кулуарах все депутаты разделяют эту позицию. «Хотя на заседании, я думаю, "Единая Россия" будет голосовать по указке»,— полагает он.

Митинговать против правительственной инициативы планируют и крымские коммунисты и справороссы. «Мы обязательно будем выводить людей на протестные акции. Начнем с митинга и выработаем план дальнейших действий»,— сказал председатель севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко. «Нельзя просто так спускать такие "подарки" от правительства»,— сказал “Ъ” глава севастопольского отделения «Справедливой России» Евгений Дубовик.

Профсоюзная организация Магаданской области обратилась к парламентариям от региона с требованием «проголосовать против повышения пенсионного возраста в России». В обращении говорится, что «наполнять бюджет Пенсионного фонда за счет недоживших до пенсии людей — это недопустимо и аморально».

В «Открытой России» призывают оппозиционные силы провести единую акцию против повышения пенсионного возраста 8 сентября во всех крупных городах России, сказал “Ъ” глава движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. В движении поясняют, что дата — за день до единого для голосования и до начала работы осенней сессии Госдумы — позволит собрать на акциях как можно больше участников. Пенсионная реформа и «другие экономические удары правительства могут затронуть многие слои общества», и подготовку к акции нужно начать «уже сейчас», полагает Андрей Пивоваров. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил в понедельник, что законопроект, повышающий пенсионный возраст, до конца весенней сессии будет рассмотрен в первом чтении, «а остальные чтения состоятся осенью». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
19 июня 2018  16:20
В этот день многие пришли сдавать кровь впервые, но были также и те, для кого донорство – образ жизни и определенный путь, по которому они следуют уже многие годы.
В Самаре прошел Всемирный день донора под девизом «Вступай в нашу команду»
В этот день многие пришли сдавать кровь впервые, но были также и те, для кого донорство – образ жизни и определенный путь, по которому они следуют уже многие... Социум
30
19 июня 2018  16:13
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
В Самарской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо... Социум
31
19 июня 2018  16:01
В регионах эта сумма составляет 60 тыс. рублей.
Чтобы считаться средним классом в Москве, необходимо зарабатывать от 121 тыс. рублей
В регионах эта сумма составляет 60 тыс. рублей.  Социум
66
Весь список

Здравоохранение
17 июня 2018  13:05
Ученые назвали необходимый диабетикам и гипертоникам продукт
Ученые назвали необходимый диабетикам и гипертоникам продукт
Они утверждают, что блюда из зеленой и красной чечевицы крайне полезны людям, страдающим от диабета или гипертонии. Здравоохранение
37
15 июня 2018  15:38
По полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Офтальмологи мобильного отделения больницы Ерошевского примут пациентов в селе Приволжье
По полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления... Здравоохранение
20
15 июня 2018  14:56
Глазные травмы – далеко не редкость во время спортивных состязаний, в том числе по футболу.
Самарские офтальмологи готовы к оказанию помощи и игрокам, и болельщикам
Глазные травмы – далеко не редкость во время спортивных состязаний, в том числе по футболу.  Здравоохранение
21
Весь список
Новости медицины
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
156
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
139
3 мая 2018  19:17
Абсцесс печени и поджелудочной железы
Абсцесс печени и поджелудочной железы
 Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов.  Новости медицины
189
Весь список
Туризм
14 июня 2018  09:32
Изменен режим работы Бункера Сталина в Самаре Изменения введены на время чемпионата мира по футболу.
Изменен режим работы Бункера Сталина в Самаре
Изменения введены на время чемпионата мира по футболу. Туризм
16
13 июня 2018  19:50
Отдых в Греции
Отдых в Греции
 Греция – невероятно красивая страна, известная своей историей и бесконечной красотой архитектуры. У всех Греция ассоциируется с Афинами, монастырями из... Туризм
7
13 июня 2018  11:06
Самара вошла в первую десятку популярности семейных путешествий с детьми на День России
Самара вошла в первую десятку популярности семейных путешествий с детьми на День России
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов. Туризм
7
Весь список
Образование
19 июня 2018  14:23
Новые самарские звёзды выпуска 2018
Новые самарские звёзды выпуска 2018
  Образование
99
19 июня 2018  09:07
В Тольятти открылась мобильная лаборатория по химии и физике для школьников
В Тольятти открылась мобильная лаборатория по химии и физике для школьников
Занятия в рамках мобильной лаборатории проводятся на бесплатной основе в рамках двух сессий. Образование
150
18 июня 2018  16:51
Прокуратура выявила нарушения СанПиН при составлении расписания уроков в 26 школах и лицеях Самары
Прокуратура выявила нарушения СанПиН при составлении расписания уроков в 26 школах и лицеях Самары
  Образование
424
Весь список

Культура
18 июня 2018  10:39
В парке им. Ю.А.Гагарина г.о. Самара состоится XXX областной татарский праздник «Сабантуй» Мероприятие пройдет 30 июня.
В парке им. Ю.А.Гагарина г.о. Самара состоится XXX областной татарский праздник «Сабантуй»
Мероприятие пройдет 30 июня. Культура
233
15 июня 2018  11:21
Самарцев приглашают в библиотеку на Литературную ночь
Самарцев приглашают в библиотеку на Литературную ночь
В этом году тема Литературной ночи в Самаре приурочена к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Культура
28
14 июня 2018  13:55
В небе над Самарой появятся 4-метровые гелиевые шары
В небе над Самарой появятся 4-метровые гелиевые шары
Они обозначат здания в стиле модерн. Культура
16
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
701
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1001
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
950
Весь список


Видео
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
168
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
33
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
18
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
17
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
552
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1109
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
19
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
433
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
710
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
885
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
610
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1978
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошел Всемирный день донора под девизом «Вступай в нашу команду»
Самарские таможенники провели заседание Консультативной рабочей группы для бизнесменов региона
В Самаре прошла «Литературная ночь»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда