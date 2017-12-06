В регионах читают больше книг, чем в Моквве и Петербурге, установили социологи ВЦИОМ

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В целом в России «значительно выросло» число книголюбов, считают социологи. Сегодня о любви к чтению заявляют 60% россиян. Для сравнения, в 2014 году о том, что любят читать, социологам сообщили только 48% опрошенных.Вместе с тем все больше людей могут назвать конкретное число книг, прочитанных за последние три месяца: доля таких респондентов с 2014 года увеличилась с 45 до 55%.В среднем россияне успевают прочесть за три месяца почти шесть с половиной книг (6,49). По сравнению с данными опроса за 2011 год эта цифра выросла более чем в 1,5 раза: тогда за то же время успевали прочитать 3,94 книги (в 2014-м уже 4,55).Жители столицы и Санкт-Петербурга при этом прочитывают за три месяца только 5,5 книги, тогда как жители других российских городов-миллионников — 6,76, а жители сел даже чуть больше — 6,78 книги.Одновременно социологи зафиксировали снижение числа тех, кто «практически не обращается» к литературе. В 2017 году среди опрошенных таких было только 15%, а в 2014-м — 36%.Социологи также отмечают, что разница в количестве прочитанных книг между женщинами и мужчинами невелика. Представительницы слабого пола значительно чаще говорят, что любят читать (69 против 50%), однако по среднему показателю прочитанных книг опережают представителей сильной половины только на 0,15 п.п. (6,96 и 6,81 книги за три месяца соответственно).Согласно августовскому опросу маркетингового агентства Zoom Market самым читающим городом России была Москва. Социологи задавали вопрос не о числе прочитанных книг, а о том, как часто россияне берут в руки книгу.Более 72% жителей России читают книги не реже одного раза в две недели, выяснили социологи. При этом чаще всего к книге обращаются жители Москвы, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Санкт-Петербург также вошел в пятерку «самых читающих городов России», уступив Екатеринбургу. ​Опрос ВЦИОМа проводился методом телефонного интервью 20–21 ноября среди 1,2 тыс. респондентов, проживающих во всех регионах России.Социологический опрос Zoom Market проводился методом личного интервью. Общая выборка составила 4,8 тыс. респондентов. в возрасте от 19 до 61 года.