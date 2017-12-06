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Новости /  Общество /  Социум  

В регионах читают больше книг, чем в Моcкве и Петербурге, установили социологи ВЦИОМ

6 декабря 2017 15:34
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В целом социологи отмечают рост числа книголюбов в России.
В регионах читают больше книг, чем в Москве и Санкт-Петербурге. К таким выводам пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты исследования есть в распоряжении РБК.

В целом в России «значительно выросло» число книголюбов, считают социологи. Сегодня о любви к чтению заявляют 60% россиян. Для сравнения, в 2014 году о том, что любят читать, социологам сообщили только 48% опрошенных.

Вместе с тем все больше людей могут назвать конкретное число книг, прочитанных за последние три месяца: доля таких респондентов с 2014 года увеличилась с 45 до 55%.

В среднем россияне успевают прочесть за три месяца почти шесть с половиной книг (6,49). По сравнению с данными опроса за 2011 год эта цифра выросла более чем в 1,5 раза: тогда за то же время успевали прочитать 3,94 книги (в 2014-м уже 4,55).

Жители столицы и Санкт-Петербурга при этом прочитывают за три месяца только 5,5 книги, тогда как жители других российских городов-миллионников — 6,76, а жители сел даже чуть больше — 6,78 книги.

Одновременно социологи зафиксировали снижение числа тех, кто «практически не обращается» к литературе. В 2017 году среди опрошенных таких было только 15%, а в 2014-м — 36%.

Социологи также отмечают, что разница в количестве прочитанных книг между женщинами и мужчинами невелика. Представительницы слабого пола значительно чаще говорят, что любят читать (69 против 50%), однако по среднему показателю прочитанных книг опережают представителей сильной половины только на 0,15 п.п. (6,96 и 6,81 книги за три месяца соответственно).

Согласно августовскому опросу маркетингового агентства Zoom Market самым читающим городом России была Москва. Социологи задавали вопрос не о числе прочитанных книг, а о том, как часто россияне берут в руки книгу.

Более 72% жителей России читают книги не реже одного раза в две недели, выяснили социологи. При этом чаще всего к книге обращаются жители Москвы, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Санкт-Петербург также вошел в пятерку «самых читающих городов России», уступив Екатеринбургу. ​

Опрос ВЦИОМа проводился методом телефонного интервью 20–21 ноября среди 1,2 тыс. респондентов, проживающих во всех регионах России.

Социологический опрос Zoom Market проводился методом личного интервью. Общая выборка составила 4,8 тыс. респондентов. в возрасте от 19 до 61 года.


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