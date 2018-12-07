В регионах Поволжья будут созданы парки «Патриот»

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- Мы в регионах дислокации воинских частей 2-й армии создаем военно-патриотические парки «Патриот» статического показа военной техники и проведения военно-патриотических мероприятий, - сказал Рустам Мурадов. – Такие парки уже в первом полугодии 2019 года появятся в Оренбурге, Пензе, Самаре и Ижевске, а также в Тоцком гарнизоне и Рощинском гарнизонах.Рустам Мурадов отметил, что для некоторых парков военная техника уже получена. На статичной выставке гости смогут увидеть полевые пушки, гаубицы, технику противовоздушной обороны и другое.