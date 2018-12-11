В реестр проектов повторного применения включен ряд самарских объектов

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Сразу несколько объектов Самарской области включены в реестр проектов повторного применения. По информации Минстроя РФ, в течение двух месяцев в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования были занесены 117 новых объектов капитального строительства со всей страны. Всего в списке на данный момент 794 проекта, которые отвечают критериям экономической эффективности и рекомендованы для тиражирования по всей стране.



Самарская область в перечне представлена, в частности, объектами образования. Это детский сад на 80 мест в селе Кошки Кошкинского района и детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г.о. Тольятти. Также в реестре два объекта здравоохранения: детская поликлиника на 500 посещений в смену в г.о. Тольятти и поликлиника на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной в микрорайоне «Южный город». В реестр внесли спортивные здания и сооружения области. Это тольяттинский физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР №7 «Акробат», ФСК с универсальным игровым залом для МБУДО СДЮШОР №8 «Союз» на бульваре Кулибина в Автозаводском районе, легкоатлетический манеж в г.о. Тольятти, а также крытый каток с искусственным льдом в г.о. Чапаевск.



В общей сложности в реестр включены 299 проектов детских садов, 240 школ, 86 жилых домов, 66 спортивных зданий и сооружений, 43 объекта здравоохранения, 26 объектов социального обслуживания и 19 коммунального, 9 линейных объектов, 6 административных зданий.



Использование экономически эффективной проектной документации повторного применения при строительстве объектов за счет бюджета закреплено законодательно. Целью данной меры является повышение эффективности расходования бюджетных средств при проектировании, повторение апробированных и успешно зарекомендовавших себя технических и технологических решений.



