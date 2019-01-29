В рамках проекта «Умный четверг» актер Алексей Елхимов рассказал, как готовился премьерный спектакль СамАрта «Одиссея»
29 января 2019 15:28
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«СамАрт» и режиссером премьерного спектакля «Одиссея» Алексеем Елхимовым.
В январе 2019 года самарские театралы увидели необычный спектакль: чтобы его поставить, создатели плавали от берегов Гренландии к России. На творческой встрече Алексей Елхимов рассказал подробности работы над спектаклем по мотивам произведения древнегреческого поэта Гомера. Художественный руководитель постановки - известный российский режиссер, лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий Праудин. Алексей Елхимов входил в постановочную группу.
Как оказалось, этюдно-экспедиционный метод в режиссуре, что лег в основу «Одиссеи», открыл еще Константин Станиславский, когда отправлял актеров на Хитров рынок, репетируя «На дне» Горького. Этот метод использовали Лев Додин, Питер Брук, Сергей Женовач. Актер показал фильм о путешествии. Он вспоминал, с каким трудом нашли тех, кто согласился взять творческих людей работать матросами, как приходилось драить палубы, стоять за штурвалом, нести морскую вахту в графике 6 через 6 часов. Когда обычные моряки спят и готовят еду, наши герои ведут творческий дневник, записывая все, что видят и ощущают. А еще надо было читать Гомера и
сопоставлять античный текст с собственными впечатлениями.
Действительно, постановочной группе удалось пережить собственную «Одиссею». Пригодились все теплые вещи, что были с собой; один из матросов сломал руку, поэтомуфизической работы было больше. Потом стало ломаться судно, один из двигателей заглох, на яхте
отказало отопление, попытались идти под парусом, но поднялся такой шторм, что парус порвался.
«Появилось ощущение: если ты сам, своими руками не сможешь ничего сделать, ты пропадешь, - рассказывает Алексей Елхимов. – Гренландия – это очень малозаселенная земля. Для меня было потрясением, когда я увидел, какое количество собак в Гренландии. Это именно мифологические впечатления. Если закрыть глаза или представить, что высадились на остров ночью, кажется, что голодные и злые существа общаются с тобой, а вокруг только мох и лишайник. Глядя на айсберги, которые напоминают наши Жигулевские горы, только они изо льда, понимаешь, насколько ты маленький, задумываешься о своем предназначении на планете, где ты только песчинка, капля в океане».
Путешественники записали вой собак и пение женщины у океана, все это потом вошло в спектакль. Кстати, вернувшись из экспедиции, создатели спектакля целый год осмысляли свои впечатления через этюды, переводили новый опыт на язык сцены.
Фильм и живые воспоминания актера потрясли участников встречи. Никогда еще в «Умный четверг» не звучало столько вопросов из зала. Гостей интересовало, когда следующий спектакль, насколько этично рисковать жизнью ради творческого опыта и не перевесила ли
сложная подготовительная работа впечатления создателей от самого спектакля. В ответ Алексей Елхимов парировал: «Не выходя из комнаты, сложно создать что-то интересное. Этот опыт дает мне непоколебимую веру, на которую я опираюсь в своей работе. Это не впечатления от литературы, а часть моей жизни, о которой я говорю со сцены».
Светлана Журавлева, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств: «Это настолько честно прожитая ситуация, которую не сравнить с литературным анализом поэмы Гомера. Те самые точки соприкосновения собственных впечатлений и классического текста вызывают интерес. Я обязательно посмотрю этот спектакль. Большое вам спасибо за встречу».
Татьяна, учащаяся 2 курса Самарского областного училища культуры и искусств: «Было очень интересно услышать об экстремальном методе, когда ты погружаешься в атмосферу, которую потом надо будет передать в постановке».
Наталья, учащаяся 2 курса Самарского областного училища культуры и искусств: «Удивительно, что люди не просто читают произведение, а потом работают с текстом, основываясь на своих ассоциациях, а проживают, проходят путь своего героя», передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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