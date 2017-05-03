В рамках празднования 75-летия клуба, ветераны "Крыльев Советов" посетили стройку стадиона "Самара Арена"

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После осмотра хода строительства на импровизированном песчаном поле был проведен традиционный товарищеский матч ветеранов "Крыльев" со строителями. Класс экс-футболистов сказался на результате – "Крылья Советов" выиграли 3:0, благодаря двум голам Динара Шарипова и еще одному мячу Вячеслава Попова. После игры строителям был вручен мяч с автографами легенд клуба и афиша предстоящего матча с "Зенитом".Специально к сегодняшнему юбилею "Крыльев" была выпущена ограниченная серия ретро-футболок, выполненных в стилистике сороковых годов прошлого столетия. Первыми в ретро-форме сыграли ветераны нашего клуба в товарищеском матче со строителями "Самара Арены".Фото ФК "КС"