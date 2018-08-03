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В рамках форума iВолга завершились соревнования в области системного администрирования и информационной безопасности VSFI -2018

3 августа 2018 15:08
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В этом году Самару посетили ребята из Москвы, Пензы, Ижевска, Пятигорска, Уфы, Йошкар-Олы.
В рамках молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга – 2018» департамент информационных технологий и связи Самарской области организовал межрегиональные межвузовские открытые соревнования в области системного администрирования и информационной безопасности VSFI. Они проводятся уже шестой год подряд, и в них принимают участие порядка 50 человек. В этом году Самару посетили ребята из Москвы, Пензы, Ижевска, Пятигорска, Уфы, Йошкар-Олы.

Соревнования VSFI стартовали в первый же день работы форума – 26 июля и продлились 8 дней. Они включали в себя два блока — лекционный и соревновательный, который является логическим завершением обучения участников и позволяет им закрепить полученные знания в «боевых» условиях.

«IT-отрасль развивается очень быстро, и системному администратору нужно быть постоянно в курсе всех нововведений. В этом году, например, в лекционной части наших соревнований мы знакомили ребят с новой системой Docker, учили ею пользоваться. И многие ребята приезжают к нам на соревнования именно за этими знаниями», — отметил Павел Шиверов, консультант управления информационный безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области, куратор проекта VSFI-2018.

Соревновательный блок шел параллельно лекционному и длился 48 часов практически без перерыва. Организаторы специально создавали стрессовые ситуации, давали сложные задачи, чтобы ребята научились владеть собой и хорошо выполнять свою работу в таких «боевых» условиях.

В этом году главный символ системных администраторов – бубен увезла с собой объединённая команда студентов из Ижевска и Пензы «J493rm31573r».

«Стрессоустойчивость – это одна из главных черт системного администратора. И мы учим наших ребят преодолевать себя, справляться со всеми поставленными задачами и уметь работать в команде. Конечно, не все справляются с этим. Но с каждым годом у участников, которые постоянно приезжают к нам на соревнования, результаты все лучше», — подвел итоги Алексей Гришин, руководитель отдела IT компании «Аладдин Р. Д.» (г. Москва), куратор проекта VSFI-2018, передает прес-служба облправительства. 
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