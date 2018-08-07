В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы СО провели массовый рейд по должникам-алиментщикам

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В результате судебные приставы — исполнители посетили более 1000 должников. Им было вручено почти 300 постановлений о возбуждении исполнительных производств, составлено около 50 актов описи и ареста имущества, вынесено почти 170 ограничений в праве выезда за пределы Российской Федерации, вручено более 240 требований о представлении документов об оплате, свыше 300 требований о явке на прием к судебному приставу — исполнителю, вручено 180 предупреждений о временном ограничении на право управления транспортными средствами, вынесено около 40 постановлений о вынесении исполнительского сбора, а также составлено 11 протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).Целью акции «Собери ребенка в школу» является защита прав и законных интересов детей, а также привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование в обществе негативного отношения к лицам, уклоняющимся от своевременного погашения алиментных платежей. Акция продлится до середины сентября 2018 года.Управление Федеральной службы судебных приставов напоминает. Взыскание задолженности по алиментам является одним из приоритетных направлений деятельности Службы. Неуплата средств на содержание детей влечет за собой не только арест имущества, ограничения в праве выезда ха пределы Российской Федерации и ограничение в праве пользования специальными правами на право управления транспортными средствами, но и административную и уголовную ответственность.Статья 5.35.1. КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) гласит, что неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублейЕсли должник и в последующем продолжает уклоняться от своих обязательств, то судебные приставы вправе и обязаны привлечь его к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Эта статья предусматривает наказание исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.Узнать о своих долгах, а при наличии оплатить их, можно посредством электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по ссылке: r63.fssprus.ru, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.