В рамках акции «День пожилого человека» пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать на поездах за полцены

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29, 30 сентября и 1 октября для пассажиров старше 60 лет будет действовать скидка 50% на покупку купейных билетов в поезда дальнего следования. Скидка не распространяется на стоимость дополнительных услуг.Совершить поездки по сниженной цене можно будет в поездах дальнего следования формирования АО «ФПК» курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 1 по 31 октября 2018 года.Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.Оформить проездные документы можно будет в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».В случае приобретения документа через Интернет скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.Подробную информацию о предложении пассажиры также могут получить в кассах дальнего следования и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Акции (специальные тарифы)», передает пресс-служба РЖД.