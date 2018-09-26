В районах области проводятся выездные презентации цифрового эфирного телевидения

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Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. За просмотр «цифры» зрителям не нужно платить абонентскую плату. Для приема «цифры» на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можноприобрести в магазинах бытовой техники. Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний.Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате ее реализации всем гражданам будет доступен бесплатный просмотр 10 каналов первого мультиплекса («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России»), а также - уже к концу текущего года - 10 каналов второго мультиплекса («СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ»).Согласно планам Правительства РФ, с 2019 года планируется прекращение аналогового эфирного телевещания в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. Чтобы возможность приема эфирного вещания, в том числе местных программ, сохранилась, население должно быть технически готово к приему сигнала цифрового телевидения. Сейчас активно идет информирование населения о бесплатном цифровом эфирном телевидении. 26 сентября такая выездная презентация была проведена в Сергиевске с участием представителей муниципалитета, глав 17 сельских поселений Сергиевского района, председателей общественных советов, ветеранскихорганизаций.Специалисты РТРС подробно рассказали о преимуществах цифрового телевидения перед аналоговым, о составе мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, объяснили, как выбрать приемное оборудование, продемонстрировали варианты подключения приставки стандарта DVB-T2 к телевизионному приёмнику для приёма цифрового эфирного сигнала, ответили на вопросы и раздалиинформационные материалы.Вещание программ первого мультиплекса в Сергиевском районе осуществляется на 41 ТВК (634 МГЦ) с РТС, расположенных в населенных пунктах: Сергиевск, Верхняя Орлянка, Черновка, Захаркино, Кандабулак. В завершении презентации цифрового телевещания начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова вручила от РТРС Почетному гражданину Сергиевского района, председателю районного Совета ветеранов Кувитановой Людмиле Васильевне приставку для просмотра цифрового эфирного телевидения. После презентации специалисты РТРС подключили цифровую приставку к телевизору и настроили прием сигнала в квартире Людмилы Васильевны, передает пресс-служба облправительства.