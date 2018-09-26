В районах области проводятся выездные презентации цифрового эфирного телевидения
26 сентября 2018 18:25
100
Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. За просмотр «цифры» зрителям не нужно платить абонентскую плату. Для приема «цифры» на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно
приобрести в магазинах бытовой техники. Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате ее реализации всем гражданам будет доступен бесплатный просмотр 10 каналов первого мультиплекса («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России»), а также - уже к концу текущего года - 10 каналов второго мультиплекса («СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ»).
Согласно планам Правительства РФ, с 2019 года планируется прекращение аналогового эфирного телевещания в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. Чтобы возможность приема эфирного вещания, в том числе местных программ, сохранилась, население должно быть технически готово к приему сигнала цифрового телевидения. Сейчас активно идет информирование населения о бесплатном цифровом эфирном телевидении. 26 сентября такая выездная презентация была проведена в Сергиевске с участием представителей муниципалитета, глав 17 сельских поселений Сергиевского района, председателей общественных советов, ветеранских
организаций.
Специалисты РТРС подробно рассказали о преимуществах цифрового телевидения перед аналоговым, о составе мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, объяснили, как выбрать приемное оборудование, продемонстрировали варианты подключения приставки стандарта DVB-T2 к телевизионному приёмнику для приёма цифрового эфирного сигнала, ответили на вопросы и раздали
информационные материалы.
Вещание программ первого мультиплекса в Сергиевском районе осуществляется на 41 ТВК (634 МГЦ) с РТС, расположенных в населенных пунктах: Сергиевск, Верхняя Орлянка, Черновка, Захаркино, Кандабулак. В завершении презентации цифрового телевещания начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова вручила от РТРС Почетному гражданину Сергиевского района, председателю районного Совета ветеранов Кувитановой Людмиле Васильевне приставку для просмотра цифрового эфирного телевидения. После презентации специалисты РТРС подключили цифровую приставку к телевизору и настроили прием сигнала в квартире Людмилы Васильевны, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 сентября 2018 20:27
Представители заявили, что камера отлично подойдёт как профессионалам, так и новичкам. Правда, цена будет кусаться: от 5 до 6 тыс. евро. Социум
162
26 сентября 2018 19:41
Питомцы зоопарка Кактус и Кассандра - всеобщие любимцы посетителей. Пара вместе с 2017 года. Социум
96
26 сентября 2018 18:46
Речь при этом идет только о получении таких госуслуг, как замена водительского удостоверения и перерегистрация ТС. Социум
115
Здравоохранение
25 сентября 2018 15:35
Здравоохранение
195
25 сентября 2018 15:20
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительств а. Здравоохранение
170
25 сентября 2018 12:12
Пожилым людям дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
288
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
383
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
223
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
1100
Туризм
26 сентября 2018 10:16
Они считают, что это позволит защитить клиентов туристических фирм от банкротства компаний. Туризм
176
21 сентября 2018 13:28
В Кишиневе прошел Молдо-Российский форум. Туризм
305
19 сентября 2018 12:42
А самый популярный уровень отеля у отдыхающих — три звезды. Туризм
314
Образование
26 сентября 2018 10:41
Вместе с этим разрабатываются критерии для государственной аккредитации высших учебных заведений. Образование
137
25 сентября 2018 12:35
Ведущие ученые выступят с докладами на актуальные темы в области химии. Образование
188
21 сентября 2018 12:41
Делегация опорного университета награждена поездкой в Европу. Образование
298
Культура
26 сентября 2018 19:56
Культура
146
26 сентября 2018 13:57
Кандидатов приглашают в ТЦ «Амбар». Культура
130
24 сентября 2018 15:57
Культура
239
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
342
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1331
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1568
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
593
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15510
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
641
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
849
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
872
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1156
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
799
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
867
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1879
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1323
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1471
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1429
Мероприятия