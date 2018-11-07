В районах Самарской области проходят мероприятия, посвященные Параду Памяти

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Торжественный митинг, посвящённый Параду Памяти 7 ноября, состоялся в Жигулёвске на площади Победы. Участники: председатель Думы г.о. Жигулёвск Ю.В. Смеловский, местные депутаты, депутат Самарской губернской думы Р.С. Амроян, члены совета ветеранов, представители местного отделения партии «Единая Россия», кадетские классы, детские сады, патриотические клубы. После исторического экскурса, прозвучали выступления, в которых отмечалась важность и особая роль легендарного военного парада. Патриотическое мероприятие завершилось возложением цветов к монументу Воину-Освободителю – главному месту в городе, связанному с памятью о войне, героизмом и мужеством.Сегодня днём на центральной площади Сергиевского района вспоминали события из истории нашей страны, которые прошли 7 ноября 1941 года. Именно в этот день, несмотря на военное время, в трёх городах Советского Союза был организован торжественный парад. Егоучастники, пройдя торжественным маршем, отправлялись сразу на фронт.7 ноября в истории нашей страны – дата значимая. В 1917 году случилась Великая октябрьская социалистическая революция, поэтому этот день несколько десятилетий был праздничным. Сейчас мы все отмечаем праздник 4 ноября – День народного Единства. 7 ноября – стал для всех, скорее днём памяти. Ведь в этот самый день в 1941 году в трёх городах страны прошёл торжественный парад, участники которого, после марша по площадям, отправлялись сразу в окопы, защищать Родину от немецко-фашистких захватчиков.В последние годы в Самаре в этот день проводится парад памяти. Участие в нём принимают и наши земляки.Не станет исключением нынешний парад памяти. Вспоминали сегодняшнюю дату и в Сергиевском районе. На центральной площади муниципалитета у монумента скорбящей матери состоялся небольшой митинг с участием молодёжных и общественных организаций, атакже партии «Единая Россия». Участники ещё раз вспомнили события 41 года, а также возложили цветы к монументу.В рамках проведения Парада Памяти, посвященного памяти военного парада в городе Куйбышев 7 ноября 1941 года, в октябре проходили патриотические «Уроки Мужества», встречи с председателями первичных организаций Совета ветеранов и председателем районного Совета ветеранов, с участниками Красноармейского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО". На этих мероприятиях рассказывали об истории запасной столицы СССР – города Куйбышев, вспоминали подвиги наших земляков – Героев Советского Союза.Члены военно-патриотического клуба «ЮГ» посёлка Куйбышевский проводили соревнования, посвященные этой дате. В рамках тематических уроков учащиеся еще раз знакомились с историей нашей страны, беседовали о войне, обсуждали значение парада 1941 года. Ребятам было интересно узнать о том, что в военные годы город Куйбышев (а сегодня – Самара) являлся запасной столицей, что именно сюда был эвакуирован ряд заводов из западных районов СССР. В случае падения Москвы он должен был стать столицей Советского государства. С 15 октября 1941-го года, когда возникла угроза взятия немцами Москвы, по указу Государственного комитета обороны вКуйбышев были эвакуированы из Москвы Правительство и Верховный Совет СССР, аппарат ЦК ВКП(б), дипломатические представительства, культурные учреждения (Большой театр, Мосфильм и т.д.). В 1942-м году в Куйбышеве был построен бункер для Верховного главнокомандующего Красной Армии И.В. Сталина, в котором сейчас располагается музей.Во всех сельских клубах в канун празднования Дня народного единства проводились праздничные мероприятия, в программе которых также были разделы, посвященные Параду Памяти в городе Куйбышев, которые проводятся в Самаре с 2011 года.В районе был организован конкурс сочинений «Куйбышев – запасная столица» и «Оружие Победы». Ребята писали о своих родственниках, вспоминавших о страшных годах Великой Отечественной войны, о том, как им жилось и работалось в тылу. У нас в районе достаточно много участников Парада Победы, посвящённого параду 1941 года, разных лет. Среди участников – молодые люди, учащиеся Куйбышевской школы, других учебных заведений. Они делились воспоминаниями о своём участии в этих мероприятиях. Лучшие работы были направлены для участия в областном конкурсе.Классные часы в школах сопровождались исполнением патриотических песен, воспоминаниями ветеранов труда, показом слайдов, концертными номерами учащихся школ, прочтением стихов на военную тему и о подвигах наших солдат во время Великой Отечественной войны.7 ноября 2018 года, в День воинской славы, Россия отмечает годовщину легендарного Парада, проведенного в 1941 году на Красной площади всего в нескольких километрах от линии фронта.Значение этого памятного Парада переоценить невозможно — он оказал существенное влияние на исход Великой Отечественной войны, в нужный момент подняв боевой дух советских солдат, и деморализовав противника, показав ему что российский народ не сломлен и не готов сдаваться. В этот же день сотрудники МАУ МРБ СО "СДЦ-Виктория" встретились с учениками 8 класса ГБОУ СОШ "ОЦ" №1. Долгих Д.В. рассказала ребятам о проекте "Мы будем помнить и гордиться..." Целью проекта является обучение и подготовка новых поисковиков ВПО "Путь к Победе!" через создание на территории муниципального района Борский поискового лагеря ";Ты - поисковик". Представили выставку артефактов найденных в результате поисковых работ на " Великой Отечественной войны".Ребята с удовольствием послушали, посмотрели выставку и узнали много нового и интересного со времен ВОВ.В райцентре Шентала на площади Славы состоялось торжественное мероприятие, посвященное военному параду в г. Куйбышев 7 ноября 1941 года и 110-летию со дня рождения Дмитрия Федоровича Устинова - уроженца г. Самара, министра обороны СССР, Маршала Советского Союза, кавалера одиннадцати орденов Ленина. У Обелиска Славы зажгли Вечный огонь, стоял караул, звучали песни военных лет. Среди присутствующих - трудовые коллективы райцентра, школьники - обучающиеся в кадетских классах, члены военно-патриотического клуба "Юнкер". Перед присутствующими выступил первый заместитель Главы муниципального района ШенталинскийАлександр Иванович Федюнин. Память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Возложили венки к Обелиску и пятерым Героям Советского Союза из Шенталинского района, передает пресс-служба облправительства.