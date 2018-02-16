В работе соцсети «ВКонтакте» произошёл сбой
16 февраля 2018 17:09
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«К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже», — сообщается в соцсети при попытке входа.
Ранее пользователи социальных сетей разных стран мира сообщили о сбоях, которые наблюдались в работе Facebook и Instagram.
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