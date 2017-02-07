В работе Самарской таможни успешно внедряются и реализуются научно – исследовательские работы должностных лиц

55

Так, в стенах Самарской таможни успешно внедряются и реализуются научно – исследовательские работы должностных лиц, которые имеют ученые степени и ученые звания.После подписания соглашения между ФГБОУ ВПО "Самарский государственный технический университет" и Самарской таможней была создана базовая кафедра "Таможенное дело". Началось плодотворное сотрудничество, направленное на повышение практической направленности обучения в вузе. Во время учебного процесса преподаватели и студенты ощутили дефицит учебно-методического материала по некоторым направлениям. Педагоги нашли выход и, опираясь на свой многолетний опыт и широкие знания, должностные лица Самарской таможни, доценты кафедры «Таможенное дело» СамГТУ Рустам Тунтаев и Евгений Чекушкин, используя преподавательский опыт заместителя заведующего кафедры КонстантинаТрубицына, создали два новых учебных пособия. Одно по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, другое по таможенному контролю после выпуска товаров. Издания охватывают все ключевые моменты исследований по данным темам, поэтом пособия стали эффективно применяться не только в учебном процессе, но в работе отдела таможенногоконтроля после выпуска товаров.В работе Самарской таможни при решении вопросов о возбуждении уголовных дел о таможенных преступлениях широко используются научные идеи диссертации кандидата юридических наук Никиты Пронина «Особенности возбуждения уголовных дел таможенными органами Российской Федерации».На сегодняшний день исследования таможенника имеют практическое значение при возбуждении уголовных дел о контрабанде товаров, наркотических средств и об уклонении от уплаты таможенных платежей.Практическое применение в таможне нашли и научные разработки кандидата экономических наук Дениса Александрова. В 2014 году в рамках реализации научных идей, связанных с оптимизацией таможенного контроля по отношению к участникам внешнеэкономической деятельности с устоявшейся номенклатурой товаров, на таможенном посту АвтоВАЗ, Александровымсовместно с информационно – технической службой Самарской таможни была разработана и внедрена в деятельность «Информационно-справочная система автокомпонентов», ввозимых ПАО АВТОВАЗ. Данная работа позволила ускорить осуществление таможенных операций, снизить издержки участника ВЭД, и повысить качество таможенного контроля в целом. Научные исследования, изложенные в кандидатской диссертации Александрова, позволили таможенном посту АвтоВАЗ уже несколько лет занимать лидирующие позиции среди таможенных постов Приволжского таможенногоуправленияНаучные изыскания кандидата экономических наук Дениса Никитина способствуют эффективной деятельности отдела контроля таможенной стоимости. Первая научная статья была написана им в 2000 году, во время обучения в университете. Получаемая специальность («Мировая экономика»), а также специфика экономики Самарской области определили областьдальнейших исследований – внешнеэкономическая деятельность промышленных предприятий. Практический опыт, приобретенный в процессе службы в Самарской таможне, способствовал развитию научно обоснованных идей. Так в 2009 году Никитиным была защищена кандидатская диссертация, посвященная вопросу повышения экономической эффективности экспортно-импортной деятельности промышленных предприятий на этапе совершения таможенных операций. По настоящее время им продолжается работа в Самарском государственном экономическом университете по совместительству, сопряженная с публикацией научных трудов и учебных материалов, среди которых монография и учебное пособие по вопросу повышения экономической эффективности экспортно-импортной деятельности промышленного предприятия на этапе совершения таможенных операций, сообщает пресс-служба Самарской таможни.