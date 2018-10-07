В пылевом фильтре "Союза" поищут следы от сверления корабля

108

— Среди возвращённых кораблем "Союз МС-08" грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля "Союз МС-09" и пробы мазков из отверстия и вокруг него, — рассказал источник.Специалисты попытаются обнаружить среди пыли следы алюминия, из которого сделан герметичный бытовой отсек. В случае, если стружка будет обнаружена, это будет свидетельствовать о том, что отверстие было сделано во время нахождения в космосе.В конце августа стало известно, что на МКС падает давление из-за утечки воздуха. Предварительная версия повреждения обшивки из-за метеора не подтвердилась после того, как в корпусе нашли след от сверла.В конце сентября сообщалось, что "Союз МС-10" проверили на наличие следов от сверла перед пуском.