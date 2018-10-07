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Новости /  Общество /  Социум  

В пылевом фильтре "Союза" поищут следы от сверления корабля

7 октября 2018 23:56
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Теперь цель специалистов — найти в герметичном отсеке следы алюминия, из которого он сделан.
Экипаж корабля "Союз МС-08", вернувшийся с Международной космической станции, привёз пылевой фильтр корабля "Союз МС-09" с целью поиска стружки от отверстия, вызвавшего разгерметизацию на орбите, передает life.ru. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

— Среди возвращённых кораблем "Союз МС-08" грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля "Союз МС-09" и пробы мазков из отверстия и вокруг него, — рассказал источник.

Специалисты попытаются обнаружить среди пыли следы алюминия, из которого сделан герметичный бытовой отсек. В случае, если стружка будет обнаружена, это будет свидетельствовать о том, что отверстие было сделано во время нахождения в космосе.

В конце августа стало известно, что на МКС падает давление из-за утечки воздуха. Предварительная версия повреждения обшивки из-за метеора не подтвердилась после того, как в корпусе нашли след от сверла.

В конце сентября сообщалось, что "Союз МС-10" проверили на наличие следов от сверла перед пуском. 
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Комментарии



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