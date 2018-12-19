В прямом эфире программы «Главная тема» на канале «Россия-24» губернатор СО Дмитрий Азаров
19 декабря 2018 19:12
145
Пишите в социальных сетях, в гостевой на сайте http://tvsamara.ru , а также звоните по телефону колл-центра 926-11-22.
Подводим итоги года вместе с губернатором Дмитрием Азаровым в прямом эфире, передает @gtrksamara.
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Комментарии
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19 декабря 2018 23:08
Также планируется ввести штраф и для граждан, которые рубят и обрезают деревья и кустарники на земле, принадлежащей муниципалитету. Социум
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19 декабря 2018 22:44
Губернатор во время эфира подчеркнул, что все жители должны понимать: за вывоз мусора они платили всегда. Социум
145
19 декабря 2018 22:41
В студию поступил звонок от жителя города, который интересовался, будет ли индексирована транспортная карта в связи с увеличением стоимости проезда. Социум
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19 декабря 2018 18:08
Сегодня отделение полностью обновлено — проведена реставрация фасада, выполнен капитальный ремонт здания, закуплено новое современное медицинское... Здравоохранение
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19 декабря 2018 15:37
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
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19 декабря 2018 10:20
Он до сих пор числится как исполняющий обязанности. Здравоохранение
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