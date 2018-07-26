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В прямом эфире Дмитрий Азаров рассказал о пяти основных направлениях развития здравоохранения губернии

26 июля 2018 21:50
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Глава региона напомнил о важности профилактики заболеваний. Граждане должны заботиться о своем здоровье.
На телеканале "Россия 24" в прямом эфире в рамках проекта "Главная тема" Дмитрий Азаров обсудил с жителями губернии прошедшую на этой неделе стратегическую сессию "Сбережение народа", на которой присутствовала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Сбережение народа — это не только здравоохранение, — заметил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире. — Александр Исаевич Солженицын когда-то сказал, что, вполне возможно, национальной идеей для нашей страны должно быть сбережение народа. Кстати, и президент страны Владимир Владимирович Путин это высказывание вспоминал. Мы знаем, насколько масштабные задачи он поставил в своем послании, которые обсуждались потом и в майском указе президента".

На сессии по теме "Сбережение народа" глава региона определил 5 основных направлений развития сферы здравоохранения губернии:

- педиатрия и детское здоровье, которое начинается с наблюдения за будущими мамами;
- снижение смертности среди людей трудоспособного возраста с особым акцентом на лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;
- здоровый образ жизни и диспансеризация;
- активное долголетие;
- меры социальной поддержки семьям, людям старшего поколения и работающим гражданам.

Глава региона напомнил о важности профилактики заболеваний. Граждане должны заботиться о своем здоровье. Руководитель области привел в пример члена Совета Федерации Николая Рыжкова.

"В комитете, который я возглавлял в Совете Федерации, работал Николай Иванович Рыжков, председатель совета министров в СССР. И его спрашивали, в чем секрет его здоровья. Потому что для своего возраста он находится в прекрасной физической форме. Он сказал, что нет особых секретов — это прогулки два раза в день и диспансеризация. Но это жестко и четко", — заметил глава региона.

Во время эфира руководителю Самарской области поступали вопросы от жителей. Например, жительница Нефтегорска пожаловалась на то, что в городе нет аптеки, в которой бы готовили лекарства для маленьких детей. Дмитрий Азаров дал поручение министерству здравоохранения региона аттестовать одну из нефтегорских аптек на приготовление препаратов для лечения детей, передает Волга Ньюс
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Комментарии



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