В программе "Клуб 24" обсуждали прозрачность и чистоту выборов президента РФ
16 марта 2018 21:58
165
Как отметила Ирина Скупова, текущая выборная кампания отличается отсутствием назойливой прямой агитации за одного из кандидатов в президенты РФ.
Гости эфира также рассказали, что из 1789 УИКов Самарской области 1030 оснащены камерами видеонаблюдения. Важно отметить, что все избирательные участки различны по количеству людей, которые к нему прикреплены. На всех так называемых крупных участках камеры видеонаблюдения установлены. Таким образом 80% населения Самарской области будут голосовать на участках, где имеется видеонаблюдение.
Понаблюдать за процессом выборов может любой желающий из дома в интернете. Также в Самаре создан штаб оперативного реагирования, где, в том числе, и будут работать общественные наблюдатели.
"На улице Ярмарочной в Самаре в день выборов будет работать ситуационный центр, туда будет направлен видеоконтент со всех камер. Там будут работать волонтеры-юристы и СМИ, которые будут отсматривать все, что происходит на избирательных участках с 7 утра и до окончания подсчета голосов — это может быть и два, и три часа ночи. Спорные вопросы будут подробно разбирать с экспертами. Там же, в ситуационном центре, будет производиться юридический экспресс-анализ обращений граждан, поступающих на горячие линии, — рассказала советник губернатора Ирина Скупова.
Ирина Скупова также высказалась по поводу создания трех временных избирательных пунктов для голосования. Впервые на выборах, проходящих в Самарской области, в этом году будет открыто три временных избирательных участка — они будут работать на областных предприятиях непрерывного цикла ПАО "АвтоВАЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод".
Зампред Избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов рассказал о нюансах работы КОИБ.
В ходе обсуждения были затронуты несколько вопросов, которые активно обсуждаются в обществе — якобы применение ручек с исчезающими чернилами на избирательных участках и другие. Алексей Солдатов пояснил, что в социальных сетях и обывательских обсуждениях можно прочитать или услышать о том, что данные с КОИБ отправляются в систему, где все можно исправить, однако это суждение абсолютно неверное: "Важно понимать, что никаких данных — ни о количестве проголосовавших, ни о том, за кого проголосовал человек - ни в какую сеть не выкладываются, КОИБ — это сканер. Он просто сканирует бюллетень и по окончании работы выдает протокол".
При этом зампред избиркома подчеркнул, что наблюдатель либо член комиссии с правом совещательного голоса, представители СМИ могут получить копию этого протокола. Рассказал он и том, что возникают технические ошибки в работе КОИБ, и тогда производится контрольный ручной пересчет.
"За всю статистику применения комплекса обработки избирательных бюллетеней начиная с КОИБ-2010 нет ни одного случая по стране, когда данные ручного пересчета отличались от данных, полученных от КОИБ", — отметил Алексей Солдатов.
Координатор наблюдателей в Октябрьском районе Самары Милена Запольских рассказала, что каждый желающий мог стать общественным наблюдателем, но для этого ему необходимо было потратить немало времени, ведь наблюдатель должен пройти обучение. Ряд заявителей в процессе учебы отказался от этой роли, поскольку поняли, насколько высока ответственность перед избирателями. Кроме того, такой вид общественной работы отнимает много личного времени как в сам день выборов, так и в процессе подготовки.
"На нас нет административного давления, мы независимы от политических взглядов, но при этом обязательств у нас больше перед избирателями, чем у наблюдателей от партий или кандидатов. Мы отвечаем перед людьми и реагируем на их сигналы", - прокомментировала Милена Запольских.
Александр Дроботов отметил, что явное отличие этой кампании от всех предыдущих выборов – огромное количество привлеченных общественных наблюдателей.
"Задача общественного наблюдателя в случае выявления замечания стараться их исправлять, нет задачи делать скандал из тех замечаний, которые можно исправлять по ходу, это очень важно. Тогда как ранее ангажированные политическим партиям наблюдатели могли из пустячка делать проблему и просто блокировали работу на отдельных избирательных участках. У нас такой задачи нет, мы должны помогать делать выборный процесс открытым", - считает Александр Дроботов.
Доступ наблюдателей с соответствующим статусом к временным избирательным участкам ограничиваться не будет.
"На все избирательные участки, в том числе и временные, открыт доступ для общественных наблюдателей", — напомнила Ирина Скупова, передает Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 марта 2018 23:24
«Открытый Альянс Наблюдателей» - это проект по подготовке наблюдателей для работы на выборах всех уровней и формированию культуры свободной и... Социум
145
16 марта 2018 22:51В гимназии № 1 выявлен факт хищения средств, предназначенных для выплат педагогам
В гимназии № 1 выявлен факт хищения средств, предназначенных для выплат педагогам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере,... Социум
177
16 марта 2018 21:58
Понаблюдать за процессом выборов может любой желающий из дома в интернете. Также в Самаре создан штаб оперативного реагирования, где, в том числе, и будут... Социум
163
Здравоохранение
16 марта 2018 15:11
Всем обратившимся в этот день в областную стоматологическую поликлинику будет проведен стоматологический осмотр. На его основании будут... Здравоохранение
144
15 марта 2018 23:37
Основу коллектива составляют самарские специалисты. Есть также врачи из Москвы и других регионов России. Здравоохранение
355
15 марта 2018 21:58
Сегодня работу госпиталя оценил глава региона Дмитрий Азаров. Здравоохранение
427
Новости медицины
13 марта 2018 18:15
Пластическая операция на лице – серьезное вмешательство в работу организма. И помимо мастерства хирурга, здесь важны также все действия со стороны пациента. Новости медицины
114
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
439
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
317
Туризм
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
211
14 марта 2018 12:56
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
246
13 марта 2018 18:10Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье
Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье Туризм
73
Образование
16 марта 2018 10:10
Сотрудники вуза разрабатывают проекты в сфере окружающей среды. Образование
192
14 марта 2018 17:33
Эта легкая оптическая насадка диаметром всего 25 мм может широко использоваться для определения качества воды, почвы, продуктов питания и многого другого. Образование
212
14 марта 2018 15:40
Глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что программы для повышения качества образования прорабатываются в областном правительстве. Образование
290
Культура
16 марта 2018 17:09
15 марта, в рамках нового проекта «Золотая Маска online» состоялась прямая трансляция спектакля в интернете. Запись спектакля будет доступна для... Культура
143
16 марта 2018 13:24
На выставке будет представлено 120 работ самого популярного импрессиониста. Культура
294
15 марта 2018 12:47
Она расположена в Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история». Культура
246
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
415
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
747
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
727
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
852
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
708
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
652
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1352
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
842
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
919
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1526
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
852
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4088
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2327
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2781
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2664
Мероприятия