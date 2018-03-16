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Новости /  Общество /  Социум  

В программе "Клуб 24" обсуждали прозрачность и чистоту выборов президента РФ

16 марта 2018 21:58
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Понаблюдать за процессом выборов может любой желающий из дома в интернете. Также в Самаре создан штаб оперативного реагирования, где, в том числе, и будут работать общественные наблюдатели.
В региональном эфире телеканала "Россия-24" (ГТРК "Самара") показана программа "Клуб 24", темой которой стали предстоящие выборы президента РФ. В ней приняли участие советник губернатора Самарской области Ирина Скупова, заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов, координатор наблюдателей в Октябрьском районе Самары Милена Запольских и председатель комиссии по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства Общественной палаты Тольятти Александр Дроботов.

Как отметила Ирина Скупова, текущая выборная кампания отличается отсутствием назойливой прямой агитации за одного из кандидатов в президенты РФ. 

Гости эфира также рассказали, что из 1789 УИКов Самарской области 1030 оснащены камерами видеонаблюдения. Важно отметить, что все избирательные участки различны по количеству людей, которые к нему прикреплены. На всех так называемых крупных участках камеры видеонаблюдения установлены. Таким образом 80% населения Самарской области будут голосовать на участках, где имеется видеонаблюдение.

Понаблюдать за процессом выборов может любой желающий из дома в интернете. Также в Самаре создан штаб оперативного реагирования, где, в том числе, и будут работать общественные наблюдатели.

"На улице Ярмарочной в Самаре в день выборов будет работать ситуационный центр, туда будет направлен видеоконтент со всех камер. Там будут работать волонтеры-юристы и СМИ, которые будут отсматривать все, что происходит на избирательных участках с 7 утра и до окончания подсчета голосов — это может быть и два, и три часа ночи. Спорные вопросы будут подробно разбирать с экспертами. Там же, в ситуационном центре, будет производиться юридический экспресс-анализ обращений граждан, поступающих на горячие линии, — рассказала советник губернатора Ирина Скупова.

Ирина Скупова также высказалась по поводу создания трех временных избирательных пунктов для голосования. Впервые на выборах, проходящих в Самарской области, в этом году будет открыто три временных избирательных участка — они будут работать на областных предприятиях непрерывного цикла ПАО "АвтоВАЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод".

Зампред Избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов рассказал о нюансах работы КОИБ.

В ходе обсуждения были затронуты несколько вопросов, которые активно обсуждаются в обществе — якобы применение ручек с исчезающими чернилами на избирательных участках и другие. Алексей Солдатов пояснил, что в социальных сетях и обывательских обсуждениях можно прочитать или услышать о том, что данные с КОИБ отправляются в систему, где все можно исправить, однако это суждение абсолютно неверное: "Важно понимать, что никаких данных — ни о количестве проголосовавших, ни о том, за кого проголосовал человек - ни в какую сеть не выкладываются, КОИБ — это сканер. Он просто сканирует бюллетень и по окончании работы выдает протокол".

При этом зампред избиркома подчеркнул, что наблюдатель либо член комиссии с правом совещательного голоса, представители СМИ могут получить копию этого протокола. Рассказал он и том, что возникают технические ошибки в работе КОИБ, и тогда производится контрольный ручной пересчет.

"За всю статистику применения комплекса обработки избирательных бюллетеней начиная с КОИБ-2010 нет ни одного случая по стране, когда данные ручного пересчета отличались от данных, полученных от КОИБ", — отметил Алексей Солдатов.

Координатор наблюдателей в Октябрьском районе Самары Милена Запольских рассказала, что каждый желающий мог стать общественным наблюдателем, но для этого ему необходимо было потратить немало времени, ведь наблюдатель должен пройти обучение. Ряд заявителей в процессе учебы отказался от этой роли, поскольку поняли, насколько высока ответственность перед избирателями. Кроме того, такой вид общественной работы отнимает много личного времени как в сам день выборов, так и в процессе подготовки.

"На нас нет административного давления, мы независимы от политических взглядов, но при этом обязательств у нас больше перед избирателями, чем у наблюдателей от партий или кандидатов. Мы отвечаем перед людьми и реагируем на их сигналы", - прокомментировала Милена Запольских.

Александр Дроботов отметил, что явное отличие этой кампании от всех предыдущих выборов – огромное количество привлеченных общественных наблюдателей.

"Задача общественного наблюдателя в случае выявления замечания стараться их исправлять, нет задачи делать скандал из тех замечаний, которые можно исправлять по ходу, это очень важно. Тогда как ранее ангажированные политическим партиям наблюдатели могли из пустячка делать проблему и просто блокировали работу на отдельных избирательных участках. У нас такой задачи нет, мы должны помогать делать выборный процесс открытым", - считает Александр Дроботов.

Доступ наблюдателей с соответствующим статусом к временным избирательным участкам ограничиваться не будет.

"На все избирательные участки, в том числе и временные, открыт доступ для общественных наблюдателей", — напомнила Ирина Скупова, передает Волга Ньюс
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Комментарии



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