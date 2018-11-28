В пресс-центре Правительства Самарской области проходит брифинг на тему: «Меры социальной поддержки семей с детьми, предоставляемые органами социальной защиты».

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На 2019 году на поддержку семей с детьми в бюджете Самарской области заложено почти 6 млрд 900 млн рублей. Для сравнения: в 2012 году эта сумма составляла чуть более 2 млрд!Со следующего года будет внедрена система утилизации ТКО.Министерством социально-демографической и семейной политики СО сейчас разрабатываются механизмы компенсации для получателей ежемесячной денежной компенсации за коммунальные услуги, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.