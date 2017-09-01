В предстоящие выходные дни в Самаре будет жарко, с понедельника погода резко изменится
1 сентября 2017 18:59
573
Дневная температура воздуха местами превысит 30-градусную отметку. В отдельных районах пройдут грозовые дожди. В понедельник при прохождении холодного фронта погода резко изменится. В большинстве районов ожидается дождь и понижение температуры воздуха.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 сентября 2017 18:59
В предстоящие выходные дни ожидается активный вынос теплого воздуха из районов Турции на Среднюю Волгу. Социум
572
1 сентября 2017 18:16
И вручению первого офицерского звания «Младший лейтенант внутренней службы» курсантам пятого курса. Социум
105
1 сентября 2017 17:19
Для участников и гостей праздника на протяжении всего дня будет организована развлекательная программа, включающая выступление творческих коллективов и... Социум
153
Здравоохранение
1 сентября 2017 16:21
Сделать прививку против гриппа можно в любой поликлинике по месту жительства. Здравоохранение
144
30 августа 2017 15:29
Наибольшую опасность представляют энтеровирусные инфекции для детей. В основном болеют дети от 7 до 14 лет. На сегодняшний день по предварительным диагнозам... Здравоохранение
280
29 августа 2017 19:20
Ритуалы перед сном - как сделать так, чтобы малыш сладко спал Для тех, кто хочет обеспечить максимально комфортные условия для малыша во время его сна ночью, есть... Здравоохранение
80
Новости медицины
29 августа 2017 21:52Антитела к антигенам описторхисов
Описторхисы – гельминты, являющиеся плоскими червями и вызывающими такое патологическое состояние как описторхоз. Новости медицины
67
24 августа 2017 14:24Об эффективности EMS-тренировок
EMS-тренировка представляет собой систему, которая воздействует на мышцы устройством посылающим электрические сигналы через электроды. Новости медицины
88
21 августа 2017 21:42Бактериологический посев
Бактериологический посев (он же бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
143
Туризм
29 августа 2017 09:27
Там к концу августа зарегистрированы более 30 тысяч случаев заболевания. Туризм
227
28 августа 2017 10:41
Фирма приостановила работу 24 августа из-за низкого спроса. Туризм
201
24 августа 2017 13:52
Необходимо не только побывать в месте, изображенном на открытке, но и узнать о нем более подробно. Туризм
207
Образование
1 сентября 2017 17:59
Также с помощь видеообращения ребят с началом учебного года поздравили Послы Самары, города-организатора ЧМ-2018, паралимпийская чемпионка по легкой... Образование
125
1 сентября 2017 15:53
Рособрнадзор совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках поручения Президента Российской Федерации проводит проверку соблюдения во... Образование
118
1 сентября 2017 13:07
В целом учебный год начался для 15,5 млн российских школьников. Образование
146
Культура
1 сентября 2017 19:59Доставка роз в Самаре
Королева сада — так называют этот удивительный цветок. Не секрет, что розы производят особенное впечатление на девушек любого возраста, а розовый букет... Культура
24
1 сентября 2017 19:30
Достаточно популярны и весьма полезны занятия йогой. Существует множество причин для того, чтобы начать заниматься этим видом искусства. Культура
24
1 сентября 2017 13:37
Обновилось не только руководство, но и труппа. Культура
163
Мода
29 августа 2017 19:15
Если вы являетесь поклонником реалити-шоу дом 2 свежие выпуски всегда можно посмотреть на сайте абсолютно бесплатно, в отличном качестве, с прекрасным... Мода
68
28 августа 2017 13:37
У каждого человека есть свой любимый аромат. Понятно, что найти его может быть совсем непросто. Поэтому, многие тратят на это достаточно времени и сил. Мода
96
17 августа 2017 16:54Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
206
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
793
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
548
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7370
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1532
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
6109
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1937
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
675
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2321
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2131
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1767
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1930
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6212
Мероприятия