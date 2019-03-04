Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 4 марта, 22:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/03:
USD 65.8
-0.01
EUR 74.74
-0.06
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В предприятии «Роскосмоса» уволили сотрудника после его слов о «скотобазе»

4 марта 2019 21:34
76
Мужчина подчеркнул, что не хотел никого обидеть.
Как пишет газета "Известия", дочернее предприятие государственной корпорации «Роскосмос» — ФГУП «Агат» уволило сотрудника Станислава Жаркова, который назвал жителей хрущевок скотобазой. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба компании.

«Руководство… «Агат» поддержало инициативу госкорпорации «Роскосмос», и было принято решение об увольнении сотрудника», — заявили в пресс-службе, которую цитирует ТАСС.

4 марта стало известно, что Станислав Жарков назвал жителей хрущевок скотобазой. Такое мнение он высказал в комментариях в соцсети Facebook в ходе спора по поводу реновации в столице.

После этого комиссия по этике «Роскосмоса» порекомендовала его уволить, посчитав такое заявление не соответствующим «высоким требованиям», предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли.


Позже Жарков извинился за свои слова. Он пояснил, что комментарий о «скотобазе» написал сгоряча, так как устал от бытовых проблем. Жарков подчеркнул, что не хотел никого обидеть.

Изначально сообщалось, что мужчина работает в «Роскосмосе», но позже выяснилось, что он сотрудник «Агата». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 марта 2019  22:22
Он исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — «Firestater» и «Breathe».
В официальном инстаграме The Prodigy сообщается, что Кит Флинт покончил с собой
Он исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — «Firestater» и «Breathe».  Социум
5
4 марта 2019  21:34
Мужчина подчеркнул, что не хотел никого обидеть.
В предприятии «Роскосмоса» уволили сотрудника после его слов о «скотобазе»
Мужчина подчеркнул, что не хотел никого обидеть.   Социум
73
4 марта 2019  21:27
Сами «Женщины года» лучшей наградой считают успехи воспитанников, здоровье пациентов, процветание родного города или села.
Дмитрий Азаров поздравил победителей акции «Женщина года»
Сами «Женщины года» лучшей наградой считают успехи воспитанников, здоровье пациентов, процветание родного города или села.   Социум
86
Весь список

Здравоохранение
4 марта 2019  12:57
Рекомендации самарцам: Как сохранить здоровье в Масленицу? Советы дает региональный Роспотребнадзор.
Рекомендации самарцам: Как сохранить здоровье в Масленицу?
 Рекомендации самарцам: Как сохранить здоровье в Масленицу? Советы дает региональный Роспотребнадзор. Здравоохранение
175
4 марта 2019  12:51
В Самарской области стартовала «горячая» линия по профилактике кори
В Самарской области стартовала «горячая» линия по профилактике кори
Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию. Здравоохранение
165
3 марта 2019  15:23
Составлен топ самых распространенных у россиян психических расстройств
Составлен топ самых распространенных у россиян психических расстройств
  Здравоохранение
226
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
345
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
594
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
499
Весь список
Туризм
28 февраля 2019  12:44
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
271
28 февраля 2019  09:56
Россия и Индонезия упростят визовый режим Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев.
Россия и Индонезия упростят визовый режим
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
198
27 февраля 2019  13:20
За въезд в исторический центр Венеции придётся платить
За въезд в исторический центр Венеции придётся платить
Это очередная попытка местных властей ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город. Туризм
252
Весь список
Образование
28 февраля 2019  09:30
Стали известны даты проведения конкурсов Франкофонии в Самаре
Стали известны даты проведения конкурсов Франкофонии в Самаре
Об этом сообщает Альянс Франсез. Образование
202
27 февраля 2019  23:50
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам.
31 российский вуз попал в предметный рейтинг лучших университетов мира
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам.  Образование
335
27 февраля 2019  13:46
Самарский университет вошел в предметный рейтинг QS по двум направлениям
Самарский университет вошел в предметный рейтинг QS по двум направлениям
В последние годы наши выпускники все более востребованы и в крупных международных корпорациях аэрокосмического машиностроения. Образование
359
Весь список

Культура
4 марта 2019  20:48
В Новокуйбышевске с 20 по 25 мая состоится Восьмой Всероссийский театральный фестиваль «ПоМост».
Спектакли-номинанты «Золотой Маски» со всей России покажут в Самарской области
В Новокуйбышевске с 20 по 25 мая состоится Восьмой Всероссийский театральный фестиваль «ПоМост».   Культура
78
4 марта 2019  13:28
В Самарской областной универсальной научной библиотеке покажут уникальное издание книги «Апостол» XVII века
В Самарской областной универсальной научной библиотеке покажут уникальное издание книги «Апостол» XVII века
Это первая точно датированная печатная русская книга. Культура
168
4 марта 2019  13:23
Илзе Лиепа представит в Самаре Фестивальный проект «Волжские сезоны» Утренний показ спектакля 7 марта будет благотворительным.
Илзе Лиепа представит в Самаре Фестивальный проект «Волжские сезоны»
Утренний показ спектакля 7 марта будет благотворительным. Культура
201
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
483
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
944
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
889
Весь список


Видео
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
558
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
640
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
667
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1376
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1197
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1072
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
604
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1110
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
839
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2831
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2508
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2773
Весь список

Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил победителей акции «Женщина года»
В Самаре состоится отборочный тур регионального этапа Конкурса среди учащихся ДМШ и ДШИ
В Самаре подводят итоги областной акции "Женщина года"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные