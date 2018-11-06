В преддверии Нового года в Самаре установят 2741 светодинамическую конструкцию

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Главный инженер муниципального предприятия «Самарагорсвет»рассказал, что в ближайшее время на улицах города появится 2741 светодинамическая конструкция и 1660 метров гирлянд.«Иллюминация устанавливается на фасадах зданий, на столбах опор освещения, на центральных улицах города с помощью специальных световых перетяжек, а также в парках, скверах и на площадях», - рассказал Владислав Бобунов.Кроме того, на территории города будут установлены светодинамические консоли и 9 светодинамических фонтанов – на бульваре по улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении Победы и Гагарина, на площади перед ДК имени Литвинова, на площади перед ДК «Нефтяник», в поселке Управленческий, в сквере Первых космонавтов и на набережной.поручила руководству «Самарагорсвет» и главам районных администраций рассмотреть возможность установки новогодней иллюминации не только в традиционных местах, но и на территории общественных пространств, благоустроенных по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»:«В этом году мы благоустроили 22 общественных пространства, и наша задача – развивать их и дальше, делать еще более привлекательными и комфортными для отдыха горожан. Доработайте программу установки праздничной иллюминации с учетом этих территорий», - сказала Глава города.Украшать город планируется не только силами муниципальных властей – к созданию праздничной атмосферы привлекут коммерческие организации, учреждения социальной сферы и управляющие компании. С представителями бизнес-сообщества районные администрации уже достигли ряд договоренностей: так традиционная новогодняя елка появится у ТЦ «Русь на Волге», украсят свои фасады торгово-развлекательные комплексы, магазины, автозаправочные станции, объекты общепита. Среди организаций будет проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление прилегающей территории, итоги которого подведут в конце ноября в каждом районе, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации