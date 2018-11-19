В преддверие Дня матери в самарском отеле «Лотте» состоялся форум «Будь мамой, оставайся собой! Секреты твоего успеха»
19 ноября 2018 18:44
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Самарская губерния была «пионером» в решении вопросов повышения общественной значимости роли матери. Праздник у нас отмечается с 1994 года (на 4 года раньше, чем был утверждён на федеральном уровне), а в 2007 году был учрежден знак отличия «Материнская доблесть» I и II степени. На форуме эта награда была вручена четырем многодетным матерям.
Знак отличия получила жительница Кошкинского района Валентина Иванова – она мама девятерых детей и бабушка десятерых внуков. До 1994 года женщина вместе с мужем жила в Москве, где родила восьмерых детей, а девятый – дочка – появилась на свет уже в Самарской области 21 год назад. Старшему ребенку Валентины Алексеевны – 35 лет. Получается, что она имеет самый богатый опыт среди лауреатов форума – воспитывала детей в годы СССР, в непростые 90-е, а также 2000-е годы. И никогда семья Ивановых не жалела о том, что у них так много детей.
«Государство всегда как—то помогало нам. Например, многодетным семьям одно время продукты бесплатно давали. Муж опять же хорошо зарабатывал, всегда старался, каждую копейку в дом нес, – вспоминает Валентина Алексеевна. – Конечно, случались материальные проблемы, но мы выкручивались. Муж после основной работы оставался на подработки. Когда в Самарскую область переехали, нам помогал семейный центр в Кошкинском районе. Скотину держали в своем хозяйстве, огородом занимались, соленья готовили. Со временем и дети стали помогать».
Валентина Иванова считает, что чем больше детей, тем проще, ведь они друг для друга и товарищи, и защитники, и воспитатели – старшие присматривают за младшими. Такими же ценностями живет и семья Лоцмановых. Самарчанка Дарья Лоцманова — самая молодая мама, получившая знак отличия на форуме. К 29 годам она родила шестерых детей. Говорит, что в планах такого не было – все шло своим чередом. С каждым ребенком мир и любовь в семье лишь росли. «С каждым ребенком у нас любовь умножается, – признается Дарья Лоцманова. – Семья должна быть большой и дружной. Дети нам помогают – они наше все».
Своей историей в ходе форума имела возможность поделиться каждая участница форума. «Здесь сегодня многодетные мамы, мамы – успешные бизнесмены, мамы, воспитавшие лидеров и чемпионов. Уверен, что каждой из вас есть, что рассказать и чем поделиться, – отметил Губернатор Дмитрий Азаров, поздравляя женщин с праздником. – Рассчитываю, что организаторы форума постараются сделать так, чтобы о вашем опыте узнали как можно больше семей и, конечно же, мам – настоящих и будущих».
Губернатор отметил, что за последние 8 лет в Самарской области количество многодетных семей возросло в 2,5 раза. Дмитрий Азаров поблагодарил многодетных мам за их ежедневный труд, любовь и заботу, за важный вклад в будущее региона и страны: «Государство просило вас об этом, создавало для этого условия, и вы откликнулись!»
Сегодня на государственном уровне, лично Президентом России уделяется большое внимание поддержке семьи, материнства и детства. В последние годы целый ряд инициатив был оформлен законодательными и нормативными актами.
«Это очень серьезный раздел в майском Указе Президента, который уже находит свое воплощение в национальных проектах. Важнейшие национальные проекты – это «Демография» и «Здоровье», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
В Самарской области приняты серьезные меры по поддержке рождения первого ребенка, многодетных семей. Всего на сегодняшний день в губернии действуют 29 видов пособий (11 федеральных и 18 региональных), которые получают более 100 тыс. семей с детьми. Важно, что эти меры поддержки принимались по результатам масштабных обсуждений, в которых участвовали сами родители.
На форуме «Будь мамой, оставайся собой! Секреты твоего успеха» также рассматривались идеи, которые в перспективе могут быть рассмотрены на уровне региона и даже целой страны.
Работа была выстроена по 5 тематическим секциям. На площадке «Как совмещать ответственное материнство и успешную карьеру» участницам форума давали уроки менеджмента для деловых мам. На секции «Стартапы для мам в декрете» женщинам рассказывали, как успевать воспитывать детей и развивать собственный бизнес при поддержке государственных учреждений.
На площадке «Как воспитать успешного ребенка?» мама Олимпийской чемпионки по гандболу 2016 года Дарьи Дмитриевой делилась секретами воспитания ребенка-победителя. Рассматривались вопросы системы поддержки, развития талантов детей. На секции «Развитие социальных инициатив как залог самореализации женщины-матери» обсуждались социальные проекты, роль многодетных мам в формировании важных для региона инициатив.
Самые активные мамы собрались на площадке «Я – мама и волонтер. Секреты семейного волонтерства». Модератором секции выступила представитель движения волонтеров «Серебряного возраста» Людмила Николаева. Своим опытом на площадке делились женщины, которые не только родили и воспитали детей, но и нашли в себе силы для помощи другим. «Кто-то серебряных волонтеров поддерживает, кто-то ветеранам помогает, кто-то молодежь организовывает на какие-то акции: ремонт мостов, очистка дорог. Наши мамы-волонтеры участвуют везде. Например, чемпионат мира по футболу помогали проводить», – рассказала участникам секции Людмила Николаева.
В регионе активно развивается семейное волонтерство. Например, в семье Чигаревых добровольчество давно стало традицией. Самарчанка Юлия Чигарева занимается волонтерством почти всю сознательную жизнь. Сегодня она возглавляет региональную молодежную общественную организацию «Центр социальных проектов». Ее интересы разделяют супруг и мама – Татьяна Андреевна.
«Мы вступаем в новую жизнь – серебряный возраст, который для многих бывает очень грустным, – отметила Татьяна Чигарева в своем выступлении на секции. – Волонтерство делает этот этап жизни очень интересным и веселым. Добровольчество помогло мне адаптироваться к этой новой жизни. Эта деятельность насыщена очень яркими эмоциями, энергетикой позитива, добра и хорошего настроения», передает пресс-служба облправительства.
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