В праздничных мероприятиях на набережной у Ладьи приняли участие 55 тысяч самарцев

А всего по области в праздничных мероприятиях приняли участие более 150 тысяч человек.С праздником земляков поздравил Дмитрий Азаров:"Наша прекрасная страна горделива, величественна и победоносна. Так было, так есть и так будет всегда! Сегодня мы вспоминаем нашу славную историю, поколения людей, создававших наше государство. Опираясь на великие достижения прошлого, как на прочный фундамент, мы движемся вперёд. Вместе со всей страной мы покоряем космические высоты. Самарская область - сердце России - создаёт свои смыслы для того, чтобы эти высоты стали достижимыми. Это возможно благодаря вам - добросовестным, талантливым людям, которые своим трудом созидают новое, честно трудятся, растят детей, связывают своё будущее с Самарской областью, с нашей великой Родиной. Мира вам, благополучия, новых побед и достижений!"Праздник завершился масштабным парадом фейерверков. Свои яркие, во всех смыслах искрометные программы представили пиротехники из разных регионов страны.Такого шоу Самара не видела с 2011 года, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.