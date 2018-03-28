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Новости /  Общество /  Социум  

В правительстве Самарской области обсудили вопросы безопасности электроснабжения потребителей в период паводка

28 марта 2018 14:23
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Разработан алгоритм межведомственного взаимодействия для оперативного информирования и реагирования на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и координации действий при их устранении.
Сегодня, 28 марта, состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области при правительстве Самарской области, которое провёл и.о. губернатора Самарской области, руководитель штаба Александр
 Нефёдов.

В заседании приняли участие руководители органов исполнительной власти Самарской области, представители сетевых организаций энергоснабжения, Поволжского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области.

В начале заседания была заслушана информация о гидрометеорологической обстановке на водных объектах региона. Как рассказал руководитель ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов, осеннее увлажнение почвы в 2017 году в бассейнах рек региона составило 103-123% от нормы. По данным на 25 марта т.г. запасы воды в снеге в бассейне реки Самара – 93%, остальных рек 104-216% от нормы. Высота снежного покрова в среднем по области составляет 50 см (294% от нормы).

Глубина промерзания почвы в среднем – 53 см (норма на эту дату 82 см). Водность рек выше нормы и выше значений прошлого года. Толщина льда на реках 11-56 см. По уточнённым прогнозам максимальные уровни половодья ожидаются выше среднемноголетних значений на 30 – 175 см на реках Большой Черемшан, Кондурча, Чапаевка, Сызрань, Чагра. Вскрытие рек ожидается в пределах нормы в 1 декаде апреля.

Запас воды в снежном покрове по Волжско-Камскому каскаду 117 мм (110% от нормы). Во втором квартале прогноз бокового притока Куйбышевского водохранилища ожидается в пределах 3200 – 4000 м 3 в секунду (104% от нормы), что в пределах значений прошлого года.

По состоянию на 28 марта уровень воды у Тольятти - 52,54 м, у Самары – 29,7 м, толщина льда соответственно 60 см и 51 см. Прогноз максимальных уровней воды на Саратовском водохранилище будет составлен в апреле после утверждения графика сброса воды. По сведениям Росгидромета в этом году март несколько холоднее, чем в предыдущие годы. Именно этот фактор (минусовые температуры в ночное время) сдерживает бурное таянье снега. Однако, как подчеркнул А.П. Нефёдов, организациям энергоснабжения необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации и принять повышенные меры безопасности работы объектов электро- и теплоэнергетики в
паводковый период.

Присутствовавшие на заседании руководители предприятий ТЭК заверили, что к паводковому периоду готовы. Сделан запас необходимого оборудования, материалов, техники, ГСМ. Сформированы оперативные и ремонтные бригады. Проведены осмотры объектов (подстанций, линий электропередач и т.д.), которые могут оказаться в зонах подтопления. Уже прошли противоаварийные тренировки, инструктажи персонала на случай возникновения аварий. Постоянно осуществляется мониторинг паводковой обстановки.

Разработан алгоритм межведомственного взаимодействия для оперативного информирования и реагирования на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и координации действий при их устранении.

Активно идёт подготовка Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» к прохождению паводковых вод. По информации директора Филиала Олега Леонова, на Жигулёвской ГЭС создано аварийно-спасательное формирование, которое обеспечено всеми необходимыми ресурсами. Опробована и находится в рабочем состоянии локальная система оповещения населения. Подготовка водохранилища (сработка) к приёму паводковых вод продолжается.

Врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов: «Наша главная задача в период паводка - обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжающих организаций. Крайне важно не допустить ухудшения жизнеобеспечения населения, обеспечить нормальное функционирование организаций, предприятий, учреждений. О
возникающих нарушениях в работе объектов ЖКХ и ТЭК необходимо оперативно сообщать координирующим органам», сообщает пресс-служба облправительства. 
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