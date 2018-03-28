В правительстве Самарской области обсудили вопросы безопасности электроснабжения потребителей в период паводка

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В заседании приняли участие руководители органов исполнительной власти Самарской области, представители сетевых организаций энергоснабжения, Поволжского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области.В начале заседания была заслушана информация о гидрометеорологической обстановке на водных объектах региона. Как рассказал руководитель ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов, осеннее увлажнение почвы в 2017 году в бассейнах рек региона составило 103-123% от нормы. По данным на 25 марта т.г. запасы воды в снеге в бассейне реки Самара – 93%, остальных рек 104-216% от нормы. Высота снежного покрова в среднем по области составляет 50 см (294% от нормы).Глубина промерзания почвы в среднем – 53 см (норма на эту дату 82 см). Водность рек выше нормы и выше значений прошлого года. Толщина льда на реках 11-56 см. По уточнённым прогнозам максимальные уровни половодья ожидаются выше среднемноголетних значений на 30 – 175 см на реках Большой Черемшан, Кондурча, Чапаевка, Сызрань, Чагра. Вскрытие рек ожидается в пределах нормы в 1 декаде апреля.Запас воды в снежном покрове по Волжско-Камскому каскаду 117 мм (110% от нормы). Во втором квартале прогноз бокового притока Куйбышевского водохранилища ожидается в пределах 3200 – 4000 м 3 в секунду (104% от нормы), что в пределах значений прошлого года.По состоянию на 28 марта уровень воды у Тольятти - 52,54 м, у Самары – 29,7 м, толщина льда соответственно 60 см и 51 см. Прогноз максимальных уровней воды на Саратовском водохранилище будет составлен в апреле после утверждения графика сброса воды. По сведениям Росгидромета в этом году март несколько холоднее, чем в предыдущие годы. Именно этот фактор (минусовые температуры в ночное время) сдерживает бурное таянье снега. Однако, как подчеркнул А.П. Нефёдов, организациям энергоснабжения необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации и принять повышенные меры безопасности работы объектов электро- и теплоэнергетики впаводковый период.Присутствовавшие на заседании руководители предприятий ТЭК заверили, что к паводковому периоду готовы. Сделан запас необходимого оборудования, материалов, техники, ГСМ. Сформированы оперативные и ремонтные бригады. Проведены осмотры объектов (подстанций, линий электропередач и т.д.), которые могут оказаться в зонах подтопления. Уже прошли противоаварийные тренировки, инструктажи персонала на случай возникновения аварий. Постоянно осуществляется мониторинг паводковой обстановки.Разработан алгоритм межведомственного взаимодействия для оперативного информирования и реагирования на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и координации действий при их устранении.Активно идёт подготовка Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» к прохождению паводковых вод. По информации директора Филиала Олега Леонова, на Жигулёвской ГЭС создано аварийно-спасательное формирование, которое обеспечено всеми необходимыми ресурсами. Опробована и находится в рабочем состоянии локальная система оповещения населения. Подготовка водохранилища (сработка) к приёму паводковых вод продолжается.Врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов: «Наша главная задача в период паводка - обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжающих организаций. Крайне важно не допустить ухудшения жизнеобеспечения населения, обеспечить нормальное функционирование организаций, предприятий, учреждений. Овозникающих нарушениях в работе объектов ЖКХ и ТЭК необходимо оперативно сообщать координирующим органам», сообщает пресс-служба облправительства.