В правительстве Самарской области обсудили вопросы безопасности электроснабжения потребителей в период паводка
28 марта 2018 14:23
4
Нефёдов.
В заседании приняли участие руководители органов исполнительной власти Самарской области, представители сетевых организаций энергоснабжения, Поволжского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области.
В начале заседания была заслушана информация о гидрометеорологической обстановке на водных объектах региона. Как рассказал руководитель ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов, осеннее увлажнение почвы в 2017 году в бассейнах рек региона составило 103-123% от нормы. По данным на 25 марта т.г. запасы воды в снеге в бассейне реки Самара – 93%, остальных рек 104-216% от нормы. Высота снежного покрова в среднем по области составляет 50 см (294% от нормы).
Глубина промерзания почвы в среднем – 53 см (норма на эту дату 82 см). Водность рек выше нормы и выше значений прошлого года. Толщина льда на реках 11-56 см. По уточнённым прогнозам максимальные уровни половодья ожидаются выше среднемноголетних значений на 30 – 175 см на реках Большой Черемшан, Кондурча, Чапаевка, Сызрань, Чагра. Вскрытие рек ожидается в пределах нормы в 1 декаде апреля.
Запас воды в снежном покрове по Волжско-Камскому каскаду 117 мм (110% от нормы). Во втором квартале прогноз бокового притока Куйбышевского водохранилища ожидается в пределах 3200 – 4000 м 3 в секунду (104% от нормы), что в пределах значений прошлого года.
По состоянию на 28 марта уровень воды у Тольятти - 52,54 м, у Самары – 29,7 м, толщина льда соответственно 60 см и 51 см. Прогноз максимальных уровней воды на Саратовском водохранилище будет составлен в апреле после утверждения графика сброса воды. По сведениям Росгидромета в этом году март несколько холоднее, чем в предыдущие годы. Именно этот фактор (минусовые температуры в ночное время) сдерживает бурное таянье снега. Однако, как подчеркнул А.П. Нефёдов, организациям энергоснабжения необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации и принять повышенные меры безопасности работы объектов электро- и теплоэнергетики в
паводковый период.
Присутствовавшие на заседании руководители предприятий ТЭК заверили, что к паводковому периоду готовы. Сделан запас необходимого оборудования, материалов, техники, ГСМ. Сформированы оперативные и ремонтные бригады. Проведены осмотры объектов (подстанций, линий электропередач и т.д.), которые могут оказаться в зонах подтопления. Уже прошли противоаварийные тренировки, инструктажи персонала на случай возникновения аварий. Постоянно осуществляется мониторинг паводковой обстановки.
Разработан алгоритм межведомственного взаимодействия для оперативного информирования и реагирования на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и координации действий при их устранении.
Активно идёт подготовка Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» к прохождению паводковых вод. По информации директора Филиала Олега Леонова, на Жигулёвской ГЭС создано аварийно-спасательное формирование, которое обеспечено всеми необходимыми ресурсами. Опробована и находится в рабочем состоянии локальная система оповещения населения. Подготовка водохранилища (сработка) к приёму паводковых вод продолжается.
Врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов: «Наша главная задача в период паводка - обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжающих организаций. Крайне важно не допустить ухудшения жизнеобеспечения населения, обеспечить нормальное функционирование организаций, предприятий, учреждений. О
возникающих нарушениях в работе объектов ЖКХ и ТЭК необходимо оперативно сообщать координирующим органам», сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 марта 2018 13:36
Также сообщается о снятии начальника департамента внутренней политики области. Социум
68
28 марта 2018 11:22
Теперь мишки будут жить в сафари-парке. Социум
104
28 марта 2018 10:48
В Страсбурге начала работу 34 сессия КМРВСЕ. Социум
116
Здравоохранение
28 марта 2018 12:04
Образовательный процесс приостановлен в 893 школах. Здравоохранение
105
26 марта 2018 23:36
В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова, волонтеры – студенты... Здравоохранение
356
26 марта 2018 23:28
Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта». Здравоохранение
356
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
112
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
153
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
187
Туризм
26 марта 2018 16:31Выбор недвижимости в Праге
Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
52
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
305
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
487
Образование
27 марта 2018 14:48
О науке в ретроспективе и ее новейших достижениях расскажет Алексей Савватеев. Образование
202
27 марта 2018 13:02
Он трудился над своей работой на протяжении 4 лет на базе Самарского областного детского эколого-биологического центра. Образование
212
26 марта 2018 15:04
Предложенный алгоритм позволит блокировать распространение “эпидемии” при первых “симптомах” заражения. Образование
359
Культура
28 марта 2018 13:18
Он откроется в Самарской областной библиотеке. Культура
87
26 марта 2018 13:18
Открытие памятника должно состояться 27 марта. Культура
206
26 марта 2018 10:30
Они продлятся с 30 мая по 3 июня. Культура
183
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
457
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
792
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
760
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1310
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
793
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
722
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1540
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
902
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1003
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1597
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
931
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4211
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2391
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2857
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2735
Мероприятия