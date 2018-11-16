В правительстве СО состоялся семинар по реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"
16 ноября 2018 16:19
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ФЦК является оператором нацпроекта, главная цель которого заключается в обеспечении роста производительности труда на предприятиях-участниках не ниже 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Именно такая задача была поставлена президентом России в ежегодном послании Федеральному собранию и майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Как отметил на семинаре генеральный директор ФЦК Николай Соломон, для решения столь амбициозной задачи прежде всего необходим интерес со стороны собственников.
"Важно, чтобы генеральные директора и акционеры компаний понимали, что нужно меняться, — подчеркнул Николай Соломон. — Если на предприятии нет амбициозных задач, нам там делать нечего. В то же время, работая с экспертами ФЦК, акционеры очень сильно пересматривают свои бизнес-планы. В некоторых случаях выясняется, что на этом же производстве, этим же ресурсом можно производить в два-три раза больше продукции".
Предприятия губернии одними из первых вступили в программу "Производительность труда и поддержка занятости". В настоящий момент руководители 20 успешных в своем сегменте компаний предпочли вывести предприятия из "зоны комфорта", а не идти по накатанной.
"В перспективе мы ставим амбициозные задачи по вовлечению в программу более 200 крупных и средних предприятий приоритетных отраслей экономики области и обеспечению на них значимого роста производительности труда", — отметил в ходе семинара заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
По его словам, повышение эффективности производства — мощный резерв для ускорения экономического роста, поэтому правительство и губернатор на системной основе выстраивают механизмы содействия по повышению производительности труда на предприятиях губернии. Своеобразной "рекламой" для вовлечения новых компаний выступают те участники нацпроекта, которые уже добились значимых результатов.
Яркий пример — Средне-Волжский механический завод. Здесь за полгода производительность выросла на 23%, объем незавершенного производства сократился в четыре раза, а время протекания процесса ускорилось в сотни раз.
Цифры на первый взгляд фантастические, но они — реальные. В этом лично убедились министр экономического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Дмитрий Азаров во время посещения СВМЗ летом 2018 года. После знакомства с программой оптимизации Максим Орешкин заявил: СВМЗ — показательный пример совершенствования производительности труда и изменения культуры на предприятии за счет внутренних ресурсов.
"Очень важно, что рост производительности труда не ведет к сокращениям, — заметил министр. — Это позволяет повышать заработную плату, расширять производство и делать его более качественным. Здесь очевиден положительный эффект без серьезных вложений для всей цепочки производства. Результаты, которые мы видим, позволяют программу масштабировать — на другие регионы, на большее количество предприятий", — резюмировал Максим Орешкин.
Дмитрий Азаров заверил, что опыт СВМЗ обязательно будет ретранслироваться на другие производства, и делать это должны руководители и работники СВМЗ.
"Сколько бы об этом не рассказывали чиновники, гораздо больше доверия вызывает, когда своим опытом делятся руководители, конкретные инженеры, рабочие, — заметил Дмитрий Азаров. — Будущее проекта, его успешность во многом зависят от того, насколько каждый готов поделиться опытом, показать, что эта работа приносит дополнительные дивиденды, прибыль, увеличивает доходы, расширяет рынки".
В рамках семинара были проведены круглые столы, на которых обсудили меры господдержки участников реализации нацпроекта, а также инструментарии по оптимизации офисных процессов с целью повышения производительности труда, передает Волга Ньюс.
Фото: Фото: Игорь Казановский/Волга Ньюс
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