В поселке Волжский вручили ключи от квартир детям-сиротам

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В мероприятии приняли участие врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, глава муниципального района Красноярский Михаил Белоусов и застройщик Сергей Хрипунов.. В приветственном слове врио министра Марина Антимонова пожелала новоселам, чтобы такое начало молодой и семейной жизни стало стартом для успеха и новых достижений.Марина Антимонова также отметила, что ее ведомству Главой региона Дмитрием Азаровым поставлена задача усилить работу по данному направлению и нарастить темпы выдачи квартир детям-сиротам. На эти цели в 2018 году средства заложены.По традиции, была перерезана красная лента, и теперь уже владельцы могли открыть двери в свои квартиры. Врио министра и глава района посетили квартиры и оценили качество ремонта помещений, сообщает пресс-служба облправительства.