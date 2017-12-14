В поселке Управленческий состоится праздничный концерт, посвященный 55-летию ДК «Чайка»

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В праздничном театрализованном юбилейном концерте будут представлены лучшие и новейшие номера творческих коллективов, действующих в доме культуры, которые не оставят равнодушным даже самого искушенного зрителя.Перед концертом у всех гостей будет возможность ознакомиться с многолетней историей ДК «Чайка» с помощью фотовыставки, которая будетпредставлена в фойе дома культуры.На протяжении 55 лет ДК «Чайка» существует как крупный культурный центр Красноглинского района Самары, за эти годы учреждением накоплен богатый опыт работы в деле организации досуга населения, сообщает пресс-служба администрации Самары.