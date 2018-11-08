В поселке Управленческий снесли незаконный торговый павильон

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В отделе судебных приставов Красноглинского района Самары было возбуждено исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров, расположенного на улице С.Лазо. Суд обязал должника демонтировать засвой счет расположенный на этом земельном участке магазин и привести территорию в пригодное для использования состояние.В связи с тем, что должник добровольно решение суда исполнять отказывался, судебными приставами был осуществлен принудительный снос незаконной постройки.Мусор вывезен, территория приведена в пригодное для использование состояние.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: Пресс-служба УФССП России по Самарской области