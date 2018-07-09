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В поселке Мирный самарские активисты ОНФ организовали праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности

9 июля 2018 20:41
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Общественники развернули на центральной площади поселка фотовыставку, организовали мастер-классы народного и прикладного творчества, а завершился праздник концертом «Дарите ромашки любимым!».
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в День семьи, любви и верности организовали акцию «Парад семьи» в поселке Мирный Красноярского района Самарской области. Общественники развернули на центральной площади поселка фотовыставку, организовали мастер-классы народного и прикладного творчества, а завершился праздник концертом «Дарите ромашки любимым!».

В этот день на главной площади собрались молодые супруги, будущие родители, многодетные семьи и супружеские пары со стажем, чтобы приветствовать и поздравить семейные пары, отмечающие юбилей долгой совместной жизни.

Понятие «семья» рождается в день свадьбы. Именно этот день считается днем рождения семьи, с него ведется отсчет свадебных юбилеев. Чтобы помочь юбилярам вспомнить день своей свадьбы и всколыхнуть трепетные эмоции, организаторы праздника – общественники совместно с администрацией Красноярского района – подготовили сертификаты, подтверждающие юбилеи свадеб.

«В День семьи, любви и верности принято поздравлять друг друга, дарить ромашки, делиться хорошим настроением, зарождать новые традиции. С особым вниманием мы отмечаем те семейные пары, для кого 2018 г. стал юбилеем совместной жизни. Это почетные и уважаемые жители поселка Мирный», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Самарской области Валерий Синцов.

Юные артисты хореографической Академии танца Дворца культуры на площади имени Кирова Самары исполнили для юбиляров «Белый вальс», а участники вокальной студии «Кристалл» исполнили зажигательные песни.

С фотовыставкой о деятельности регионального отделения ОНФ в этот день познакомились сотни жителей поселка Мирный. Активисты рассказали о проектах ОНФ, ответили на вопросы.

Большой интерес жителей вызвали также выставка-продажа и мастер-классы народного и прикладного творчества по мягкой игрушке, созданию цветочных композиций из ткани, изделий из шерсти, бересты и гипса.

«Творчество – один из важных и очень действенных средств объединения интересов в семье. Совместное пение, домашние концерты, вышивание, собирание пазлов и многое другое позволяют всем членам семьи быть на одной волне, понимать и увлекать друг друга. На базе Дворца культуры на площади имени Кирова в Самаре мы стараемся развивать творческие секции на добровольческой основе, привлекая к работе с детьми пенсионеров и студентов. В поселке Мирном мы увидели много заинтересованных в совместном творчестве семей», – подчеркнул Синцов.

В завершение праздника участники концерта выпустили в небо шарики со светодиодами, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.



 
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Комментарии



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9 июля 2018  20:41
Общественники развернули на центральной площади поселка фотовыставку, организовали мастер-классы народного и прикладного творчества, а завершился праздник концертом «Дарите ромашки любимым!».
В поселке Мирный самарские активисты ОНФ организовали праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности
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