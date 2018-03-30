В поселке Курумоч пройдет межмуниципальный конкурс народного песенного творчества «Поёт село родное-2018»

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Конкурс «Поёт село родное» - один из масштабных и значимых проектов на территории Волжского района. Его цель - сохранение и популяризация народного певческого искусства. Среди задач конкурса: приобщение подрастающего поколения к истокам народной культуры и традициям народного певческого творчества, патриотическое воспитание, повышение исполнительского мастерства, развитиетворческих контактов между коллективами и руководителями, формирование художественного вкуса.С 2009 года конкурс носит имя Юрия Николаевича Новикова - поэта- песенника, композитора, хормейстера, Заслуженного работника культуры РФ, чья творческая судьба тесно связана с Волжским районом, где раскрылся и расцвел его талант музыканта и композитора.С 2012 года конкурс имеет статус межмуниципального, в нем принимают участие творческие коллективы городских и сельских поселений Волжского района и других муниципальных образований Самарской области.Конкурс проходит в трех номинациях: хоры, ансамбли, отдельные исполнители.Профессиональные исполнители оцениваются отдельно в категории «Профессионал».В жюри конкурса приглашаются лучшие специалисты Самарского государственного института культуры, Самарского училища культуры и др.По традиции почётным гостем конкурса ежегодно является Народный вокальный ансамбль «ВЕРА» им. Ю.Новикова, которым сам Новиков руководит уже 16 лет.С каждым годом конкурс расширяет свои границы. В 2017 году в конкурсе приняло участие 810 человек - творческие коллективы и отдельные исполнители из 18 муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба «Агентства социокультурных технологий».