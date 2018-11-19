В поселке Чкалова самарские активисты ОНФ провели обучающий семинар «Школы экологических инспекторов»

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Жители поселка Чкалова пожаловались в Народный фронт на неблагоприятную экологическую ситуацию рядом с их жилыми домами, где много мусора и его очень долго не вывозят, сообщил член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук.«В ходе рейда активисты убедились, что незаконная свалка площадью более 4 га угрожает экологической безопасности леса вокруг поселка Чкалова и акватории реки Самары, незаконно разрастаясь в оба направления. На свалке мы обнаружили бытовые отходы, а также большие скопления строительного мусора высотой до 10 м. Жители также сообщили, что неоднократно наблюдали проезд на свалку большегрузного транспорта и работу спецтехники, которая разравнивает большие кучи мусора», - пояснил член регионального штаба ОНФ, участник рейда Валерий Барсук.На примере данного мусорного полигона представитель Росприроднадзора разъяснил участникам рейда возможности общественного экологического контроля и правила взаимодействия с органами государственной власти, в том числе с правоохранительными органами по фактам экологических нарушений, как правильно фиксировать и оформлять нарушения.По итогам рейда активисты направят обращение в муниципалитет и прокуратуру города Самары для принятия мер по ликвидации свалки.«Самый действенный способ борьбы с несанкционированными свалками – это эффективное взаимодействие между общественностью и органами власти по выявлению, ликвидации и профилактике образования навалов мусора», - пояснил позицию ОНФ Валерий Барсук.Активист ОНФ Михаил Дубасов, который в числе первых 5 человек получил удостоверение общественного экологического инспектора, считает, что полученные в «Школе общественных экологических инспекторов» знания повышают экологическое сознание и ответственность граждан. «Научиться этому может каждый, это вопрос желания и прежде всего личной ответственности», - сказал он.Напомним, ранее обучающий семинар для экологических инспекторов самарские общественники провели на особо охраняемой природной территории Царев курган и Царевщинские озера.В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» «Школа общественных экологических инспекторов» с сентября 2018 г. проводит бесплатные обучающие семинары во всех регионах страны, которые помогут активным гражданам стать общественными экологическими инспекторами.С уважением,Координатор по информационной работеСамарского регионального отделения ОНФ