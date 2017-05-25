В поселке Большая Царевщина состоится Ежегодный Православный Троицкий фестиваль

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По традиции фестиваль пройдет у подножия Царева Кургана. «Цель Троицкого фестиваля – единение людей на основе главных, традиционных ценностей.В 9:00 фестиваль начнется с праздничной Божественной Литургии с особыми коленопреклонными молитвами, которые возносятся только в этот день и призывают благодать Святаго Духа на молящихся. Литургия пройдет под открытым небом, наплощадке Царева кургана во вновь сооруженной сени, Богослужение возглавит Его Высокопреосвященство митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.В 13.40 состоится торжественное открытие Фестиваля и Молодежного слета.В 14.00 – начало концерта «Троицын день», где выступят и детские, и взрослые коллективы из Самары и Самарской области.Весь день для гостей будут работать различные площадки: "Творческая мастерская", "Спортивная", "Военно-патриотическая", "Литературно - музыкальная", а также выставка детских работ; фотовыставка; мастер-классы для детей и взрослых, гдемастера приоткроют свои секреты, создавая перед гостями шедевры; ярмарка, на которой будут представлены различные изделия и сувениры народного творчества мастеров Самары и области; будут организованы прогулки на катере, катамаранах.Малыши и дети постарше, с удовольствием поиграют с персонажами известных героев; желающие смогут покататься на лошадях.Крестный ход, возглавляемый священником, дважды поднимется на вершину кургана к Поклонному Кресту.В 14:30 пройдет концерт Молодежного православного слета "Отечества наследники".В 17.00 праздник завершит Гала-концерт «День рождения Церкви».В 18.30 состоится торжественное закрытие фестиваля. Надеемся, что и все участники и присутствующие получат истинное удовольствие от праздника.Вход на фестиваль свободный, сообщает пресс-служба Союза журналистов Самары.Фото lyuboznat.ru