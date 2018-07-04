В поселке Авангард Дмитрий Азаров осмотрел здание детского сада

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Здание 1983 года постройки поддерживается в порядке руками добросовестного коллектива воспитателей - сами красят, штукатурят, украшают помещения. Однако некоторые проблемы самим не решить - течёт крыша, постройка ветшает.Решения два - либо провести в детском саду капремонт, либо перевести дошколят в здание школы, где есть пустующие площади.Дмитрий Азаров проучил обсудить вопрос с жителями, понять, какой вариант удобнее и рациональней.Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн также осмотрели здание школы посёлка, которую планируют совместить с детским садом.В ней учится 64 ребенка, хотя проектная мощность - 280 детей.Помещения для дошкольников здесь можно выделить с соблюдением всех санитарных норм, передает пресс-служба облправительства.