В первый день финала конкурса "Лидеры России" Дмитрий Азаров встретился с финалистами от Самарской области

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Участники поделились впечатлениями от финального этапа конкурса, а также поблагодарили Дмитрия Азарова за поддержку и готовность к дальнейшей совместной работе.Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопросы кадрового обновления актуальны буквально для каждого предприятия и организации.«Я крайне заинтересован в том, чтобы люди, готовые брать на себя ответственность, использовать лидерские качества во благо родной земли, имели возможность себя проявить», - отметил губернатор.Важная задача, на решение которой Дмитрий Азаров нацелил "Лидеров России" - активное участие в реализации нацпроектов, инициированных Президентом страны.«Сегодня очень важно обеспечить опережающий рост экономики страны, цифровую трансформацию. Но человека осчастливить против его воли невозможно. Единственный путь – вовлечь людей в эту работу. Если люди являются участниками этого процесса, понимают, для чего нужна реализация нацпроектов - цель достижима», - подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.