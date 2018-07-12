В первом полугодии самарскими таможенниками из незаконного оборота изъято 247,6 тысяч единиц контрафактного товара

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Для сравнения, как рассказал на встрече с журналистами начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунаев, за весь прошлый год было выявлено порядка 150 тысяч контрафакта.Как яркий пример борьбы с контрафактной продукцией, представителям средств массовой информации были продемонстрированы итоги последнего крупного выявления товаров с признаками контрафактности. Так, 21 июня было осмотрено транспортное средство, перевозившее напитки в пластиковых бутылках, маркированными товарным знаком FIFA. Весь товар в количестве 4764 штуки перевозился из Кыргызской Республики в Москву. Теперь контрафакт находится на складе, и ждет решения суда. По данному выявлению 10 июля были получены ответы на запросы Самарской таможни от представителя Международной Федерации футбольных ассоциаций, в которыхговорилось, что выявленные самарскими таможенниками товары являются контрафактными, а действие перевозчиков незаконны и нарушают исключительное право правообладателя на принадлежащие ему товарные знаки.« Первое полугодие выдалось очень напряженным. Мобильные группа службы таможенного контроля после выпуска товаров еженедельно проводили мероприятия по недопущению проникновения на территорию Российской Федерации продукции с признаками контрафактности. Достижение высоких показателей в данном направлении способствовало, как усиление оперативной работы со стороны таможни, так и желанием подзаработать производителями, используя символику FIFA, в дни чемпионата мира по футболу», - пояснил сложившуюся ситуацию Рустам Тунтаев.Помимо товаров с признаками контрафактности, маркированных всемирно растиражированным товарным знаком FIFA, самарским таможенникам пришлось столкнуться с ввозом контрафактных детских игрушек – 20 тысяч штук и автозапчастей. Всего было выявлено около 14 тысяч различных автомобильных запчастей, и только представители правообладателя автомобильной компании «АВТОВАЗ» оценили свой ущерб почти в 8 миллионов рублей, передает пресс-служба Самарской таможни.