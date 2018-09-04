В период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города, работа общественного транспорта Самары будет усилена

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- по ул. Галактионовская – трамвайные маршруты №№ 5, 20, 22;- по ул. Красноармейская – трамвайные маршруты №№ 1, 3, автобусные маршруты №№ 34, 207;- по ул. Самарская – автобусные маршруты №№ 2, 23, 41, 47, 50, 206;- по ул. Чапаевская – автобусные маршруты №№ 24, 92, 297.Кроме того, после окончания фейерверка будет подан дополнительный подвижной состав:- по ул. Самарская (остановка общественного транспорта «Улица Красноармейская») – автобусные маршруты №№ 1, 2, 5д, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67, 4, 92, 206, 207, 297;- по ул. Галактионовская (остановка «Улица Красноармейская») – трамвайные маршруты №№ 5, 20, 22;- по ул. Красноармейская (остановка «Улица Галактионовская») – трамвайные маршруты №№ 1, 3.Необходимо отметить, что указанные маршруты охватывают все районы города, проходят по основным магистралям, в том числе через железнодорожный вокзал и автовокзал.С информацией об ограничении движения общественного транспорта в период празднования Дня города Самара, временной схемой ограничения и временными схемами организации движения общественного транспорта можно подробно ознакомиться на официальном сайте Администрации г. о. Самара (по ссылке: http://samadm.ru/media/news/16136/ ), передает пресс-служба горадминистрации.