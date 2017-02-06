В парке «Самарская Лука» состоялся пресс-тур «Зимние путешествия по национальному парку»

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Национальный парк представил свои зимние маршруты и программы. В зимнее время туристы могут подняться на смотровую площадку горы Поповой, сходить в ширяевские штольни или прогуляться до Винного ключа, пробежаться на лыжах до урочища Каменная чаша. Если же кому-то не хочется совершать относительно дальние переходы, то к услугам туристов информационный центр «Музей летучей мыши», выставочный зал в здании Ванюшина, возможность сфотографироваться в историческом костюме времен Степана Разина или посещение историко-музейного комплекса в селе Ширяево (музей художника И. Е. Репина, А. Ширяевца, усадьбы купца Вдовина). Как отметил Александр Губернаторов: «Национальный парк готов принимать прибывающих туристов в любое время года».Директор нацпарка провел экскурсию для журналистов по Музею летучей мыши, ответив на их многочисленные вопросы. Например, он отметил положительную динамику в количестве рукокрылых, зимующих в штольнях, по сравнению с предыдущими годами. «Конечно, еще рано говорить о том, что эта динамика сохранится, но мы искренне надеемся, что создание Музея летучей мыши стало поворотной точкой в сознании людей и ориентации их на то, что этих животных надо всячески сохранять и оберегать, обеспечивать им комфортные условия для зимовки, не беспокоя зверьков в этот период». Музей и летучие мыши, которым он посвящен, вызвали большой интерес у журналистов — всем понравилось и внутреннее обустройство и информационная составляющая экспозиции.В Ширяево, помимо вышеперечисленных объектов для посещения, проходят и другие мероприятия, которые могут вызвать интерес у туристов. Например, в середине февраля в течение нескольких лет проходят гонки на собачьих упряжках «ВолгаКвест». И 2017 год не стал исключением — 13 февраля здесь пройдет один из этапов гонки.Кульминацией пресс-тура стало обсуждение самых разных вопросов под негромкое потрескивание дров в печи, за кружкой горячего чая с деревенскими пирогами в одном из помещений восстановленного здания купца Ванюшина.Зима — не повод сидеть дома. Национальный парк «Самарская Лука» ждет всех желающих на своих маршрутах, сообщает пресс-служба парка.