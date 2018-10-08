В парке «Россия – Моя история» открывается выставка самарского фотохудожника Антона Сенько «Фестивали Самары»

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Самара – город ярких фестивалей. Самый известный и старейший из музыкальных – «Всероссийский фестиваль авторской песни Валерия Грушина», самый молодой - фестиваль любви к месту, в котором ты живешь, «Волгафест».Гостей встречает летний фестиваль «Жигулевское море», сытный «Сызранский помидор», мелодичный - «Серебряные трубы Поволжья». Кинематографический - «Соль земли», гостями которого становятся легендарные актеры, режиссеры, мастера кино мирового уровня.Впечатления еще долго дарят и фотокадры, которые хранят мгновенья фестиваля, поэтому от мастерства фотохудожника тоже зависит настроение, которое остается после.Приглашаем самарцев и гостей города, а также всех, кто стал участником замечательных дней и вполне может узнать себя на фотоснимках!Фотограф Антон Сенько – мастер портретов. Его герои – необычайно эмоциональные дети и взрослые. Семья – во всем ему поддержка, ведьфотоискусство – увлечение тоже семейное, еще на пленку снимал отец, а сегодня с цифровой камерой работает еще и младший брат фотожурналиста.9 октября в 17.00 в Историческом парке по адресу Красноармейская, 131, ТК «ГудОк», 3 этаж.Вход на экспозицию свободный.Выставка продлится до конца месяца, передает пресс-служба мультимедийного парка «Россия – Моя история».