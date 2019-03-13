В парке "Россия - Моя история" пройдет акция, посвященная пятилетию присоединения Крыма и Севастополя к России
13 марта 2019 17:27
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Гости Исторического парка смогут бесплатно посетить обзорную экскурсию по всем экспозициям:
"КРЫМ: ОТ ИМПЕРИИ ДО ФЕДЕРАЦИИ - и познакомиться с историей полуострова Крым – уникальное место, которое сохранило следы разных культур и эпох. История Крыма вобрала в себя десятки народов, войн и торговых путей. Мусульманские мечети здесь соседствуют с православными храмами, история Византии неотделима от сказаний о Золотой Орде.
18 марта 2014 года в Москве был подписан договор о включении Крыма в состав Российской Федерации. Очередной раз полуостров вошел в состав нашего государства.
15, 16 и 17 марта в 12.30 - в кинозале Исторического парка будет показан фильм из архива Всероссийского фестиваля "Соль земли" - "ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ".
Авторский фильм Валерия Тимощенко о взятии легендарной морской крепости 9 мая 1944 года. Штурм Севастополя, показанный подробно и трезво, рассказанный ветераном - морским пехотинцем Георгием Савенковым, помогает нам приблизиться к правде о великой войне. Это
была во всех смыслах - чистая победа! Фильм снимался в марте 2014 года, на фоне победоносного крымского референдума, и это придает ему особую эмоциональную окраску.
Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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