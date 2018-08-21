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Новости /  Общество /  Социум  

В парке "Победы" состоится Городской Социальный Форум «Серебряный возраст – время достижений»

21 августа 2018 19:34
137
Посвященный 100-летию социальной службы Самарской области.
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки приглашает на городской социальный форум "Серебряный возраст - время достижений".

22 августа на территории парка Победы состоится Городской Социальный Форум «Серебряный возраст – время достижений», посвященный 100-летию социальной службы Самарской области.

Участники Форума - представители органов власти, социально-ориентированные некоммерческие организации, учреждения социального обслуживания, пожилые люди, граждане с ограниченными возможностями здоровья, добровольцы и волонтеры серебряного возраста», живущие в Самаре.

В программе Городского социального Форума: выставка декоративно-прикладного и художественного творчества «Нет времени у вдохновения» с мастер – классами лучших мастеров городского округа Самара; выставка достижений садоводов и художественная выставка «Край родной, навек любимый»; концерт – презентация творчества ветеранов «Для тех, кто годы не считает».

Будут работать тематические площадки: поэтическая, «Верный друг» с дрессированными животными, настольные игры, шахматный турнир, игровая для детей с клоуном Поиграйкой. Так же участники Форума смогут получить консультации специалистов по мерам социальной поддержки, поиску работы, состоянию здоровья.


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Комментарии



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