В парке Металлургов пройдет "День открытых дверей в лебяжьем домике"

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В программе запланирован осмотр лебяжьего домика после капитального ремонта и общение с орнитологами и специалистами МАУ г.о. Самара "Парки Самары", которые расскажут об особенностях содержания птиц в зимний период.Лебяжий домик, как и сам парк 50 -летия Октября, капитально отремонтировали в 2017-ом году.