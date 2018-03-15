В парке Металлургов появится именная скамейка в память о Заслуженном тренере России Василии Андрееве

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Инициаторами установки объекта на территории парка стали воспитанники и родственники тренера.За годы профессиональной деятельности Василий Степанович Андреев воспитал и подготовил: 37 мастеров спорта СССР по гребле на ялах; призера чемпионата РСФСР сборной ТОФ по морскому многоборью; чемпиона и призеров России и Мира по современному пятиборью;чемпиона и призеров кубка Казахстана по современному пятиборью, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: parki-samara.ru