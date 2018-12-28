В парке Гагарина запустили новое Колесо обозрения высотой 55 метров. Видео
28 декабря 2018 15:56
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Аттракцион «Колесо обозрения высотой 55 метров» - уникальный для Самары технический объект. Посетители могут посмотреть на областную столицу с высоты птичьего полета. В светлое время суток открывается прекрасный вид на город и окрестности. В ясную погоду с верхней точки прекрасно видно Волгу, Жигулевские горы. С наступлением темноты посетители оценят завораживающий пейзаж ночной Самары, особенно сейчас, когда город готовится к Новому году и повсюду зажигается праздничная иллюминация.
Аттракцион запускается в преддверии новогодних каникул, будет работать ежедневно, с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Стоит отметить, что даже 31 декабря Колесо обозрения будет катать всех желающих до 22:00. Рядом с аттракционом оборудованы пункты общественного питания с горячими напитками, выпечкой, сэндвичами и т.д.
На эксплуатацию аттракциона получены необходимые заключения и сертификаты безопасности. С этими документами можно ознакомиться на специальном информационном стенде, расположенном на входе в аттракцион.
Колесо обозрения готово к круглогодичной эксплуатации. Кабины, рассчитанные на 6 человек, остеклены и оборудованы системой отопления. Колесо можно эксплуатировать до -20 градусов, и отдыхающим будет тепло и комфортно. Для созданий комфортных условий для катания в летний период, каждая кабина оснащена индивидуальной сплит-системой.
Тщательно проработаны вопросы безопасности. Конструкция полностью исключает открывание кабины изнутри. Также, при отключении подачи электроэнергии к аттракциону от городских сетей, будет произведен запуск дизельной подстанции, все посетители смогут «завершить круг» и беспрепятственно выйти с аттракциона.
«Колесо обозрения соответствует всем требованиям безопасности, здесь продумано все. Начиная от того, что посетители аттракциона не могут изнутри открыть кабины, невозможен самовольный выход из колеса. Также продумано несколько резервных систем обеспечения электроэнергии данного объекта. Если даже выйдет из строя дизельный генератор, предусмотрена возможность механически, спокойно завершить оборот колеса и все смогут без стрессов завершить катание. Колесо обозрения соответствует всем мировым стандартам безопасности в отношении аттракционов и развлекательных объектов. Соответствующий сертификат и акт, заключение о безопасности размещены на информационном стенде Колеса обозрения», - говорит Алексей Пецин, начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ г.о. Самара «Парки Самары», передает пресс-служба горадминистрации.
Видео здесь.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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