В парке Гагарина пройдет областной фестиваль спорта и здоровья «Молодая Россия говорит наркотикам – Нет!»

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Учредитель фестиваля – министерство образования и науки Самарской области. Организатор – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Самарской области «Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта», при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Самарской области.Фестиваль традиционно открывает зональные соревнования по футболу в зачет Олимпийских игр учащихся Самарской области.Цель фестиваля – патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, отвлечение молодёжи от вредных привычек средствами физической культуры и спорта.В фестивале принимают участие юные футболисты девяти районов города Самары, обучающиеся образовательных организаций, а также все желающие взрослые и дети. С приветственным словом к участникам конкурса обратятся почетные гости фестиваля:- представитель министерства образования и науки Самарской области;- представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков Главногоуправления МВД России по Самарской области;- ветераны вооруженных сил;- ветераны ФК «Крылья Советов».С показательными выступлениями выступят Отряд специального назначения «Гром», а также юные гимнасты, танцоры (спортивные бальные танцы), представители чир-спорта (чирлидинг).На фестивале пройдет торжественное вручение знаков ГТО. Наш Фестиваль – это праздник физической культуры, детства, здорового стиляжиз, передает пресс-служба облправительства.