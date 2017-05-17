В парке Гагарина пройдет мероприятие, приуроченное к 140-летию Самарского знамени

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В культурно-историческом празднике примут участие муниципальный концертный духовой оркестр, детско-юношеские духовые, народные, симфонические и хоровые коллективы.В программе мероприятия: выступление духовых оркестров; выступление почетных гостей; литературно-музыкальная композиция, посвященная 140-летию Самарского знамени.Напомним, Самарское знамя - символ, олицетворяющий нерушимую дружбу городов Самара и Стара Загора. Самарское знамя побывало в боях за Балканский хребет, в сражениях с армией Сулеймана-паши за Стара Загору в июле 1877 года (под Шипка-Шейново). В День Самарского знамени с гордостью вспоминают о доблестных воинах, которые проявили мужество и отвагу в борьбе за свободу, сообщает пресс-служба администрации Самары.