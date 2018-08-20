В парке 30-летия Победы пройдет городской этап областного социального форума «Серебряный возраст»

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Организатором выступает городской Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки.Форум проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья.В программе мероприятия: выставка декоративно-прикладного и художественного творчества «Нет времени у вдохновенья», мастер – классы лучших мастеров городского округа Самара, работа консультативного центра по вопросам трудоустройства людей «серебряного» возраста и мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов, танцевальная ретро-площадка с участием муниципального духового оркестра и многое другое.Дополнительная информация по телефону: 8-927-297-71-20 Баранова Ольга Николаевна, директор МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов», передает пресс-служба администрации Самары.