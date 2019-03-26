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Новости /  Общество /  Социум  

В парках Самары пройдут экологические акции

26 марта 2019 20:38
98
Кульминацией мероприятия в парке Гагарина станет торжественное развешивание в парке скворечников, сделанных школьниками Промышленного и Октябрьского районов.
31 марта с 11.00 до 14.00 в парке Гагарина Администрация Самары совместно с победителем конкурса Президентских грантов - инициатором проекта «Оранжевый скворечник» Николаем Страшновым проведут экологическую акцию, посвящённую Всемирному дню птиц, для учащихся общеобразовательных школ и жителей города.

Кульминацией мероприятия станет торжественное развешивание в парке скворечников, сделанных школьниками Промышленного и Октябрьского районов.

Концертные номера для зрителей мероприятия подготовили педагоги и воспитанники учреждений дополнительного образования города.

В торжественной обстановке победители районных конкурсов «Самарский скворечник» будут награждены благодарственными письмами Департамента образования Администрации городского округа Самара.

Участников праздника ждут выступления детских творческих коллективов, конкурсы и викторины, мастер-классы, игры по спортивному ориентированию на экологическую тематику, флешмоб, выставка скворечников, рисунков и фотографий птиц, работа фотозоны, горячее питание, призы победителям конкурсов от компаний-спонсоров.

1 апреля с 14.00 до 15.00 подобные экологические акции пройдут и для жителей других районов города в Струковском саду, парке «Дружба», сквере «Дубовая роща», сквере им. Академика Н.Д. Кузнецова, парке им. 50-летия Октября, передает пресс-служба горадминистрации. 
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