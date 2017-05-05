В память о Победе судебные приставы раздали георгиевские ленточки жителям и гостям Самары

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В рамках акции «Георгиевская ленточка» судебные приставы вновь вышли на улицы города с черно-оранжевыми лентами. На этот раз получить символ победы над фашизмом мог любой желающий, прогуливающий по самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС. В память о подвиге советского народа было роздано около 200 георгиевских лент.Акция прошла при участии Регионального отделения Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.